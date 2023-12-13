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رياضة

بعد فوزه على النجم الأحمر، مانشستر سيتي يحقق أرقامًا تاريخية في دوري الأبطال

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

نجح فريق مانشستر سيتي، في إنهاء مسيرته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالتفوق خارج ميدانه على نظيره النجم الأحمر الصربي بنتيجة (3-2)،  في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام تاريخية لمانشستر سيتي 

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح فريق مانشستر سيتي، أول فريق إنجليزي يحقق 8 انتصارات متتالية في دوري الأبطال، سواء بمسماه القديم أو الحديث.

ونجح كالفين فيليبس في تسجيل أول هدف له رفقة المان سيتي في جميع المسابقات، وذلك في مباراته رقم 30 مع الفريق، كما سجل أول هدف له على مستوى الأندية في آخر 51 مباراة، منذ التسجيل في أغسطس 2021.

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ونجح بيب جوارديولا في الفوز بالعلامة الكاملة في دور المجموعات لدوري الأبطال، للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، وذلك بحسب "سكواكا".

وأصبح مانشستر سيتي، ثاني فريق إنجليزي يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد ليفربول في موسم 2021-2022.

أهداف مانشستر سيتي والنجم الأحمر

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي ميكا فيليب جود هاميلتون في الدقيقة 19 ثم أضاف الهدف الثاني أوسكار بوب في الدقيقة 62 قبل أن يسجل كالفين فيليبس الهدف الثالث في الدقيقة 85 من ضربة جزاء بينما سجل هدفى النجم الأحمر هوانغ إن بيوم في الدقيقة 76 وألكسندر كاتاي في الدقيقة 91 لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 3-2.

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