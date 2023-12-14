باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند 1-1، في الجولة السادسة والأخيرة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا ليتأهل رسميا إلى ثمن نهائي البطولة “دور الـ 16” بعد منافسة مثيرة مع نيوكاسل يونايتد الذي تلقي الخسارة أمام ميلان 2-1 بالجولة ذاتها.

أهداف دورتموند وباريس سان جيرمان

تقدم كريم أديمي لدورتموند في الدقيقة 52 ثم تعادل زائير لباريس سان جيرمان بالدقيقة 56 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده للنقطة 11 في المركز الأول، كما رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 8 في المركز الثاني.

كما شهدت المباراة الغاء هدف لصالح باريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي بسبب التسلل.

وحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وكان لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان أعلن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة بوروسيا دورتموند في ختام منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد دورتموند

دوناروما، حكيمي، سكرينيار، ماركينيوس، لوكاس هرنانديز، فيتينيا، زاير إيمري، كولو مواني، لي كانج، وكيليان مبابي وباركولا.

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تشكيل دورتموند ضد باريس سان جيرمان



أما إيدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند يلعب بتشكيل يضم..

كوبل، رامي بنسبعيني، أوزكان، رويس، فولكروج، هوميلس، وولف، براندت، زوله، أديمي وجيتينز.

وخسر فريق باريس سان جيرمان، جهود لاعب جديد، قبل ساعات قليلة من مواجهة بوروسيا دورتموند، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتقد الفريق الباريسي، غياب عثمان ديمبلي في مباراة الأربعاء، بسبب الإيقاف نظرا لتراكم البطاقات الصفراء.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فقد استبعد لويس إنريكي مدرب باريس، المهاجم البرتغالي جونزالو راموس من مباراة بوروسيا دورتموند بشكل نهائي.



وكانت مشاركة جونزالو راموس في مباراة اليوم، محل شك، بعدما ظهرت على اللاعب، أعراض تشبه الأنفلونزا، الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن لويس إنريكي اتخذ قراره واستبعد راموس نهائيا من المباراة.