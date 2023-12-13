تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان ودورتموند في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة باريس سان جيرمان أمام بورسيا دورتموند بالتعادل السلبي في ختام دور المجموعات للمجموعة السادسة “مجموعة الموت” في دوري الأبطال.

وشهدت أحداث الشوط الأول العديد من الفرص المحققة للفريقين أمام مرمي المنافس الآخر كانت كفيلة بتغيير نتيجة الشوط الأول.

وكان لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان أعلن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة بوروسيا دورتموند في ختام منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد دورتموند

دوناروما، حكيمي، سكرينيار، ماركينيوس، لوكاس هرنانديز، فيتينيا، زاير إيمري، كولو مواني، لي كانج، وكيليان مبابي وباركولا.

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تشكيل دورتموند ضد باريس سان جيرمان



أما إيدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند يلعب بتشكيل يضم..

كوبل، رامي بنسبعيني، أوزكان، رويس، فولكروج، هوميلس، وولف، براندت، زوله، أديمي وجيتينز.

يذكر أن دورتموند يعتلي قمة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16 دون أن يحسم الصدارة.

بينما تبقى بطاقة التأهل الثانية حائرة بين بي إس جي (7 نقاط)، ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي (5 نقاط).

وخسر فريق باريس سان جيرمان، جهود لاعب جديد، قبل ساعات قليلة من مواجهة بوروسيا دورتموند، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويفتقد الفريق الباريسي، غياب عثمان ديمبلي في مباراة اليوم، بسبب الإيقاف نظرا لتراكم البطاقات الصفراء.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فقد استبعد لويس إنريكي مدرب باريس، المهاجم البرتغالي جونزالو راموس من مباراة بوروسيا دورتموند بشكل نهائي.



وكانت مشاركة جونزالو راموس في مباراة اليوم، محل شك، بعدما ظهرت على اللاعب، أعراض تشبه الأنفلونزا، أمس الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن لويس إنريكي اتخذ قراره واستبعد راموس نهائيا من المباراة.

ومن المتوقع أن يتكون هجوم باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، من الثلاثي كيليان مبابي وبرادلي باركولا وراندال كولو مواني.

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وحسم بروسيا دورتموند تأهله إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرغب في تحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، لضمان صدارة المجموعة.

في المقابل يرغب باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى جانب بروسيا دورتموند، كما يكفيه التعادل بشرط تعادل نيوكاسل يونايتد مع ميلان.

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه باريس سان جيرمان بـ7 نقاط، ويأتي نيوكاسل يونايتد وميلان في المركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط لكل منهما.