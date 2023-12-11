مصطفى محمد يقتحم قائمة أفضل المحترفين في تاريخ الفراعنة بهدف سان جيرمان

واصل المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت ومنتخب مصر الوطني، تألقه في الدوري الفرنسي، بعدما سجل هدفًا مميزًا في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان، ليتواجد بالتشكيل المثالي للجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، بعد هدفه المميز.



وسجل مصطفى محمد هدف فريقه الوحيد في شباك باريس سان جيرمان، من ضربة رأسية قوية، فشل حارس الفريق الباريسي في التصدي لها.



ونشر موقع "هوسكورد" العالمي، التشكيل المثالي للجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي، بتواجد الهداف المصري مصطفى محمد.



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أرقام مميزة لـ مصطفى محمد

وبهدف مصطفى محمد ضد باريس أصبح مهاجم المنتخب الوطنى على موعد مع عدة أرقام مميزة بمسيرته الاحترافية منافسًا مجموعة كبيرة من نجوم المنتخب الوطنى في الخارج وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو صاحب المسيرة الطويلة في ملاعب القارة العجوز.

وجاءت أبرز أرقام مصطفى محمد كالتالي..



مصطفى محمد أكثر محترف مصري تهديفا في أوروبا

أصبح مصطفى محمد أكثر محترف مصري في أوروبا تسجيلا للأهداف بأول 3 مواسم حتى الآن بوصوله للهدف رقم 34 متجاوزًا محمد صلاح الذى لم يسجل هذا الرقم مع بازل السويسرى وتشيلسى الإنجليزى في بداية مشواره الاحترافي، وكذلك ميدو وتريزيجيه ومحمد زيدان.



مهاجم نانت سجل حتى الآن 92 هدفًا في مسيرته وعلى بعد 8 أهداف من الوصول إلى 100 هدف.

مصطفى محمد تخطى عدد أهداف محمد زيدان ومحمود ترزيجيه طوال مسيرتهم الاحترافية.



بهدفه ضد باريس أصبح مهاجم المنتخب الوطنى متخصص تسجيل في الكبار سواء مع نانت أو جالطة سراي بتسجيله ضد كل من مارسيليا وموناكو ومونبيلية في فرنسا، وفنربخشة في تركيا.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر مغلق يوم 3 يناير المقبل، سيكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في الكان.

موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر

ووفقا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإنه يحق لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا استدعاء لاعبيها للمشاركة في البطولة قبلها بـ14 يوما، وبالتالي تأكد تواجد جميع لاعبي منتخب مصر المحترفين في معسكر الفريق منذ اليوم الأول، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 يناير، أي قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام فقط.