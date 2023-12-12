وزير التموين: لا توجد أزمة في السكر بالسوق المحلية

أزمة ارتفاع أسعار السكر، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا توجد أزمة في السكر في السوق المحلية، كما أنه يتم توفير السكر المخصص للصناعات الغذائية للشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل المستمر مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية في هذا الشأن.

وأضاف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم على هامش معرض فوود افريكا، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر في السوق المحلية، وذلك من خلال شركات وزارة التموين العاملة في إنتاج السكر من القصب وبنجر السكر.

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وأوضح المصيلحي، أن هناك طفرة كبيرة حدثت في التعبئة والتغليف خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت تواجه مشكلة حقيقية منذ 20 عامًا.

زيادة السكر على بطاقات التموين

وكان الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهًا وزاريا رقم 31، يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

وأكدت وزارة التموين أنه يتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين)، للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

ضوابط تداول السكر

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 30 لعام 2023، يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلى والمستورد، وذلك للتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

أزمة ارتفاع أسعار السكر

وأكدت وزارة التموين في قرارها أنه نظرًا للأهمية الإستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره فى الأسواق حيث سيتم طرحه بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو للمستهلك.

وألزمت المادة الأولي من القرار الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التى تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية.

ـ كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار ( قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك ) بفواتير البيع يوميا، موضحا بها اسم المشترى وعنوانه والكمية المباعة وكذلك شركات التعبئة التى تم البيع لها والسلاسل التجارية.

وتقوم الأجهزة الرقابية ( قطاع الرقابة والتوزيع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائى.

كما تقوم الأجهزة الرقابية بالمرور الميدانى على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من (الفاتورة وإسم شركة التعبئة بجانب كتابة السعر وزن العبوة ) والتأكد من جميع البيانات طبقا للقرار الوزارى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٧.

وتضمنت المادة الثانية من القرار الزام الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء العمل بالتوجيه الوزارى رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢.