الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي: قرار طباعة الأسعار على المنتجات يساهم في حل مشكلة المعروض ويعوق حرية السوق السوداء

السوق المحلي، فيتو
السوق المحلي، فيتو

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الدولي الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الرسوم والأسعار الخاصة بالمنتجات التي تصنع محليًا، هو أحد أدوات تدخل الحكومة لحل مشكلة المعروض من السلع والمنتجات.

 

نتائج إيجابية للقرار 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذا الإجراء له العديد من النتائج الإيجابية، حيث أنه يساهم في كبح جماح معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات بشكل غير مبرر.

 

Advertisements

 

السلع الأساسية، فيتو 

 

استعادة التوازن بين المعروض والمطلوب

وأشار عنبر إلى ضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسواق مرة أخرى لوقف عمليات الاحتكار من جانب العديد من التجار، واستعادة التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من مختلف السلع والمنتجات، خاصة في ظل صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية خلال الوقت الحالي.

 

تفعيل دور المحليات وتبني فكرة اللامركزية 

ولفت إلى أنه من الممكن إصدار العديد من القوانين الجديدة لدعم فكرة اللامركزية، وتفعيل دور المحليات وزيادة الإيرادات من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالأسواق المحلية وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف السلع والمنتجات.

 

txt

مجلس الوزراء يلزم المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

txt

وزير التموين: نستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي

 

مدى تأثير القرار على السوق السوداء 

وأكد على أن هذا القرار من شأنه تقييد حرية السوق السوداء، حال تطبيقه على كافة السلع والمنتجات والخدمات، بجانب فرض الرقابة الدورية المستمرة والدائمة على السوق، لعدم وقوع المستهلك فريسة للمحتكرين، الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الحالية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد على ضرورة طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مجلس الوزراء الأحتكار التسعيرة الجبرية اللامركزية السوق السوداء

مواد متعلقة

مجلس الوزراء يلزم المصانع بطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

وزير التموين: نستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي

خبير اقتصادي يكشف خطوات القضاء على السوق السوداء

حجز صاحب محل ومسئول مخزن بحوزتهما 5 أطنان سكر وزيت وأرز بغرض الاحتكار

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

وزير دفاع الاحتلال يعترف بخسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي (فيديو)

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

الكهرباء تعيد العمل بجداول تخفيف الأحمال بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

تحمل سيناريوهين، التليفزيون الإسرائيلي يتحدث عن صفقة تبادل أسرى جديدة بين حماس وإسرائيل

ضرب وسكر وسرقة دولارات، القصة الكاملة لمشاجرة بوسي وطليقها داخل فندق

Advertisements

منوعات

المزيد

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

طقوس بسيطة ودفن خارج الفاتيكان، البابا فرنسيس يكشف وصيته بعد وفاته

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بتكلفة 70 مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن الخط الرابع لمترو الأنفاق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالنجاة من الأصدقاء الفاسدين

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

المزيد
الجريدة الرسمية