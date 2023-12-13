خبير اقتصادي: قرار طباعة الأسعار على المنتجات يساهم في حل مشكلة المعروض ويعوق حرية السوق السوداء

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الدولي الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الرسوم والأسعار الخاصة بالمنتجات التي تصنع محليًا، هو أحد أدوات تدخل الحكومة لحل مشكلة المعروض من السلع والمنتجات.

نتائج إيجابية للقرار

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن هذا الإجراء له العديد من النتائج الإيجابية، حيث أنه يساهم في كبح جماح معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع والمنتجات بشكل غير مبرر.

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السلع الأساسية، فيتو

استعادة التوازن بين المعروض والمطلوب

وأشار عنبر إلى ضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسواق مرة أخرى لوقف عمليات الاحتكار من جانب العديد من التجار، واستعادة التوازن المطلوب بين المعروض والمطلوب من مختلف السلع والمنتجات، خاصة في ظل صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية خلال الوقت الحالي.

تفعيل دور المحليات وتبني فكرة اللامركزية

ولفت إلى أنه من الممكن إصدار العديد من القوانين الجديدة لدعم فكرة اللامركزية، وتفعيل دور المحليات وزيادة الإيرادات من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالأسواق المحلية وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف السلع والمنتجات.

مدى تأثير القرار على السوق السوداء

وأكد على أن هذا القرار من شأنه تقييد حرية السوق السوداء، حال تطبيقه على كافة السلع والمنتجات والخدمات، بجانب فرض الرقابة الدورية المستمرة والدائمة على السوق، لعدم وقوع المستهلك فريسة للمحتكرين، الذين يستغلون الظروف الاقتصادية الحالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد على ضرورة طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.