خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا آدم تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يجادله عندما أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها هو وزوجته، ولم يختلق أعذارا ليدافع بها عن نفسه.

وأضاف "الجندي" خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر شاشة "dmc"، أن سيدنا آدم كان يقدر على الدفاع عن نفسه فيقول لله أن النفس أمارة بالسوء أو أن الشيطان غواه، لافتا: "كان ممكن سيدنا آدم يقول إبليس عصى هي جت عليا أنا".

Advertisements

خالد الجندي يتحدث عن سيدنا آدم

أشار إلى أن سيدنا آدم كان لديه العديد من الأعذار المقنعة لكنه لم يقولها، وعمل عملا يدل على رقي منزلته وارتفاع درجته، وعظيم نبوته، فقد نسب الظلم إلى نفسه وأقر بالخطأ وأنه هو من فعل ذلك دون ضغط أو إكراه.

أوضح أن هذه أول تجربة بشرية في تاريخ الصواب والخطأ، فقد اعترف سيدنا آدم وقال (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ)، مشيرا إلى أننا إذا فعلنا مثله كنا رُحمنا مثله، وسننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة.

ربيع الغفير: حب الوطن ليس أمر سياسي وإنما شعيرة دينية

وفي سياق آخر، قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كثير من الناس يزن أن حب الوطن سياسي فقط، رغم إنه شعيرة دينية، وفطرة إنسانية، لافتا إلى أنه قيل قديما إذا أردت معرفة أصل ومعدن الرجل، انظر إلى مدى حنينه إلى وطنه.



وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس،: "العرب قديما كانوا مرتبطين باوطانهم لدرجة لا عقل لها، لدرجة إنهم كانوا يأخذون حفنة من تراب الوطن فى حال غربتهم عنهم، وهذا دلالة على كرم المعدن وطيب الأصل".



وتابع: "أي إنسان ليس لديه حنين إلى وطنه الذى تربى فيه، فهو محتاج للكشف عن حالته النفسية، فحب الوطن شغيرة دينية ذكرها القرآن الكريم، ولفت إلى أن علاقة خروج الإنسان مكرها من وطنه كمثل خروج الروح من الجسد"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا".