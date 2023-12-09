خالد الجندي: الانتخابات شهادة يسأل عنها العبد يوم القيامة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الوطن هو الحياة والعزة والكرامة، وإذا أخرج الإنسان من وطنه عاش ذليل الفكر سقيم الوجدان، ومن يفقد وطنه يفقد كل شيء.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الوطن يحتاج إلى الإيجابية، ونحن في عرس وحفل لهذه الإيجابية التي تتطلب أن يشارك المواطن في صناعة مجد هذا الوطن وبناء مستقبله واختيار قائده، الأخطار حول الوطن تطلب أن نختار لهذا الوطن من يتحمل أعباء هذه التكلفة الباهظة

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عقوبة من يمتنع عن المشاركة في الانتخابات



وتابع، أن من يمتنع عن المشاركة في الانتخابات يفرط في واجب سيسأل عنه يوم القيامة، معتبرًا أن المشاركة في الانتخابات مثل الشهادة سيسأل عنها العبد يوم القيامة، موضحًا اننا أمام ثلاثة أيام فاصلة في تاريخ الوطن، فالشعوب إذا سقطت لا تنفعها أي تعاطفات، فتعاطف المتعاطفين مع أهل غزة لا يدفع عنه البلاء، والشعوب الممزقة لا تصنع مجدًا، ولا تستطيع ان تواجه عدوًا أو تمنع شرًا أو تدفع خطرًا، فالشر يمنع بالوحدة.

خالد الجندي: لو عايز تعرف قيمة الوطن انظر لمن فقدوا أوطانهم



وفي سياق متصل قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن من يريد أن يعرف أهمية الوطن، لا يحتاج إلي رأي شيخ أو حكيم أو فيلسوف، مضيفا: "كل ما عليك ان تنظر حولك لمن فقدوا أوطانهم".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "انظر حولك لمن فقدوا اوطانهم وجيوشهم وسلاحهم، ومن انتشرت الفتن فى صفوفهم، اصبحوا لاشيء وبلا شئ، ولم يصلحوا لأى شى".



واستكمل: "اصبحوا بلا وطن ولا عبادة ولا كساء ولا دواء، الذين فقدوا الاوطان فقدوا اغلي شيء".

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