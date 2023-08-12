فوائد الكمون، يساعد على الهضم ويعالج الأنيميا

فوائد الكمون، للجسم عديدة، فهو يعد من التوابل التي تحتوي على العديد من المغذيات، وهو من أقدم أنواع التوابل التي تستخدم في علاج الأمراض، في الحضارات القديمة، وفوائد التوابل ترتبط في أذهان الكثيرين بعلاج المغص، في حين أن فوائد الكمون للصحة عديدة ومختلفة، ويمكن الاستفادة من فوائد الكمون، من خلال إضافته لمختلف الأكلات والسلطات، او عمله مثل الشاي وتناوله.

فوائد الكمون

مشروب الكمون

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكمون للصحة عديدة ومختلفة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

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يعزز الهضم

الاستخدام التقليدي الأكثر شيوعًا للكمون هو علاج عسر الهضم. أكدت الأبحاث الحديثة أن الكمون قد يساعد في تسريع عملية الهضم الطبيعي.

ويعمل الكمون على زيادة نشاط الإنزيمات الهاضمة، مما قد يؤدي إلى تسريع عملية الهضم.

كذلك يزيد الكمون من إطلاق الصفراء من الكبد، التي بدورها تساعد على هضم الدهون وبعض العناصر الغذائية في الأمعاء.

مصدر غني بالحديد

بذور الكمون غنية بالحديد، فتحتوي ملعقة صغيرة من الكمون المطحون على 1.4 مجم من الحديد أو 17.5٪ من الكمية الموصى بها للبالغين، فمع إضافة قليل من الكمون الى الاكلات، ستجعله داعما للحديد.

يحتوي على مركبات نباتية مفيدة

يحتوي الكمون على الكثير من المركبات النباتية، بما في ذلك التربين والفينول والفلافونويد والقلويدات

العديد من هذه المواد تعمل كمضادات للأكسدة، وهي مواد كيميائية تقلل الضرر الذي يلحق بجسمك من الجذور الحرة، التي تحاول تدمير خلايا الجسم.

يساعد في علاج مرض السكري

أظهرت بعض مكونات الكمون أنها تساعد في علاج مرض السكري، لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن، ويحتوي الكمون أيضًا على مكونات تقاوم بعض الآثار طويلة المدى لمرض السكري.

كما أن استخدام الكمون بشكل روتيني كتوابل يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لمرضى السكري.

يحسن نسبة الكوليسترول في الدم

أكدت الأبحاث أن الكمون يعمل على تحسين نسبة الكوليسترول في الدم.

وتناوله بانتظام لمدة شهر يخفض مستويات الكوليسترول في الدم بشكل ملحوظ.

وتناول الكمون مرتين يوميًا لمدة ثمانية أسابيع يخفض من الدهون الثلاثية غير الصحية في الدم.

يساعد على فقدان الوزن وتقليل الدهون

يساعد في تعزيز فقدان الوزن، والتخلص من الدهون المختزنة بالجسم.

الكمون وفوائده

يحمي من البكتيريا والفطريات

من فوائد الكمون، أن له خصائص مضادة للميكروبات، قد تقلل من خطر الإصابة بالعدوى التي تنقلها الأغذية.

فيحمي الكمون الجسم من نمو البكتيريا والفطريات المعدية، وعند هضمه، يطلق الكمون مكونًا يسمى ميجالوميسين، والذي له خصائص مضاد حيوي.

بالإضافة إلى ذلك، الكمون يقلل من مقاومة بعض البكتيريا للأدوية.