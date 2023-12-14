تعرف على مواصفات سيارات 7 راكب في مصر

تعد سيارات Tiggo 8 Pro أحدث جيل من سيارات شيري من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والتي تمثل انطلاقة جديدة ونقلة نوعية في عالم متعة القيادة والرفاهية، حيث تم تطوير السيارة كليًا لتصبح الحصان الرابح في فئة السيارات الـ 7 راكب.

ويتوفر منها ثلاث فئات مختلفة في التجهيزات والأسعار حيث تأتي سيارات شيري تيجو 8 برو بسعة لترية 1.6L Turbo وأقصى قوة حصانية 197/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 290/ 2,000-4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 7 Speed DCT.كما تم تصميم السيارة لتصبح أكثر جاذبية وبمظهر ذو خطوط انسيابية، وأكثر اتساعًا لتعطي الرحلات العائلية راحة وأمان أكبر من ذي قبل، حيث تم تصميمها بأبعاد طول كلي 4,722مم وبعرض يبلغ 1,860 مم مما يعطي مساحة أكبر لمستخدمي السيارة وارتفاع يبلغ 1,745مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم)، أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 886 – 1,930 لتر.

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بينما تتميز سيارة Tiggo 7 Pro بمحرك قوي سعة 1.5 T "لتر"، يولد قوة 154 حصانًا عند 5,500 لفة في الدقيقة متصل بناقل حركة CVT لتوفر السيارة أداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان. كما توفر السيارة Pro Tiggo7 مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4500 مم، وعرضها الكلي 1,842 مم، وارتفاعها الكلي 1746 مم، وتعتمد على نظام تعليق خلفي Multilink.

كما تتميز بلمسة رياضية تلائم عشاق التصميمات الجذابة، حيث تم تحديد جسم السيارة وفقًا لثلاثة خطوط رئيسية تخلق تأثيرًا يحمل عناصر ديناميكية تتضمن حزام كروم علوي أفقي يمر بالجسم الجانبي للسيارة ليعطي انطباعًا ملحميًا ثابتًا عند الحركة، وحزامين سفليين ديناميكيين يشكلان جوًا متسارعًا وعصريًا، مع فتحة سقف تسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة قيادة متميزة.



تؤكد الحملة التفاعلية حرص علامة شيري علي تعزيز التواصل مع الجمهور وبناء علاقات إيجابية معهم وإثراء معرفتهم بكل جديد من سياراتها عالية الأداء والمزودة بأحدث التقنيات العالمية. وتعكس هذه الحملة حرص الشركة على التفاعل مع عملائها حيث ستتضمن الحملة العديد من الأنشطة والألعاب المختلفة والمسابقات التفاعلية المتنوعة.

كما تتيح الحملة في نفس الوقت الفرصة لزوار المراكز التجارية التي ستقام فيها أنشطة الحملة المختلفة، للتعرف على سيارات Tiggo 7 Pro وTiggo 8 Pro وامكانياتهم الفريدة عن قرب من خلال فريق عمل شيري الذي سيكون موجودًا للرد على أي استفسارات بخصوص سيارات شيري.

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