أسعار ومواصفات سيارات لكزس ES 2023

سيارات لكزس، استعرضت شركة لكزس مميزات سيارات لكزس ES 2023 التي حصلت على تصميم خارجي أنيق وحديث، مع واجهة أمامية مميزة تتميز بالشبك الأمامي المغزلي المميز من لكزس، ومصابيح أمامية LED حادة الشكل. وتستند السيارة على عجلات مقاس 19 بوصة، مما يمنح السيارة مظهرًا رياضيًا.

أسعار سيارات لكزس ES 2023



يبدأ سعر لكزس ES 2023 من 39,000 دولار أمريكي.

تتميز لكزس ES 2023 بعجلات الرياضية مقاس 17 أو 18 أو 19 بوصة وفي الخلف، يبرز الجناح الرياضي الذي يعزز الطابع الديناميكي للسيارة، ومقاعد أمامية رياضية مع دعم جانبي جيد، ونظام معلومات وترفيه كبير الحجم.

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تتمتع لكزس ES 2023 بمساحة داخلية واسعة ومريحة، تتسع لخمسة أشخاص. وتتميز المقاعد الأمامية بتصميمها المريح والدعم الجانبي الجيد.

كما تتوفر في السيارة مجموعة من المزايا التكنولوجية المتطورة، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات أو 12.3 بوصة، ونظام صوتي متكامل، ونظام ملاحة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

وتتوفر لكزس ES 2023 بمحركين مختلفين: محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 203 حصان، ومحرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 295 حصانا. ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. ويوفر المحركان أداءً قويًا وسلاسة في القيادة.



تتميز لكزس ES 2023 بمجموعة واسعة من الميزات والتقنيات القياسية:

نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس، مقاس 12.3 بوصة، نظام ملاحة، Apple CarPlay وAndroid Auto، كاميرا خلفية

نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، نظام تحذير من الاصطدام الأمامي



تتمتع لكزس ES 2023 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق المتقدمة، والتي تشمل 6 وسائد هوائية، وحساسات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومساعد البقاء على الطريق، ونظام حماية ما قبل الاصطدام، ومثبت السرعة النشط، ونظام تنبيه حركة المرور من الخلف، ونظام تنبيه ضغط الإطارات.