زيادة جديدة في أسعار ميكروباص جولدن دراجون المجمع محليا

أسعار الميكروباصات، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية جولدن دراجون، الزيادات الجديدة في أسعار الميكروباص المجمع محليا بالتزامن مع انتهاء عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن علي المواد التي تستخدم في تجميعه محليا.

وأكد الوكيل المحلي للعلامة التجارية جولدن، أن ميكروباصات جولدن تشارك في مبادرة إحلال المركبات بموديلات 2024.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون النسخة المجمعة

ونرصد في التقرير التالي أسعار ميكروباصات جولدن دراجون 2024 كالتالي:

أول فئة K50 بسعر 485 ألف جنيه

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ثاني فئة K51 بسعر 499 ألف جنيه

مواصفات محرك ميكروباص جولدن دراجون

وتأتي النسخة المجمعة محليًا بمحرك سعة 2400 سي سي انجكشن 14 راكبا بتكنولوجيا يابانية وناقل مانيوال 6 سرعات.

وتتميز بمساند رأس وظهر متحرك وراديو كاسيت ومصابيح شبورة ومرآة خلفية وستوب خلفي وباكتات جانبية وأرضية للخدمة الشاقة وزجاج حراري خلفي.

أبعاد ميكروباص جولدن دراجون

أما أبعاد السيارة فتأتي كالتالي:

الطول: 4.980 مم

العرض 1700 مم

الارتفاع 1970 مم

قاعدة عجلات بطول 2590 مم



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