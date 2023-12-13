الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رياضة

فيتوريا يرفض مواجهة منتخبات المستوى الأول بمعسكر أمم أفريقيا

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

رفض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة أي منتخب أفريقي من منتخبات المستوى الأول في القارة الأفريقية، خلال المباراة الودية التي سيخوضها الفراعنة خلال معسكر يناير المقبل، في ختام تحضيراته لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

وقال مصدر مقرب من الجهاز الفني، إن فيتوريا رفض عروضا لمواجهة نيجيريا والكاميرون وديا، خلال معسكر منتخب مصر الأخير قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، فيما فضل فيتوريا مواجهة أحد منتخبات المستوى الثاني في القارة السمراء.

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موعد بطولة أمم أفريقيا 2024

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، خلال الفترة المقبلة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”، التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

ويدخل منتخب مصر معسكرا تدريبيا يوم 3 يناير المقبل تحت قيادة فيتوريا، الذي من المقرر أن يكون الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في المعترك الأفريقي الأهم والأكبر في أفريقيا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا “كوت ديفوار 2024”.

 

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك خلال نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 

تأتي مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2024 على النحو التالى..

الجولة الأولى:

مصر vs موزمبيق – 14 يناير 2024

الجولة الثانية:

مصر vs غانا – 18 يناير 2024

الجولة الثالثة:

مصر vs الرأس الأخضر – 22 يناير 2024

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

 وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

 

منتخب مصر يفوز على جيبوتي وسيراليون

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تحقيق نتائج إيجابية في الجولتين الافتتاحيتين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الأولى في التصفيات على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يفوز في الجولة الثانية على مضيفه منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم في ليبيريا.

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