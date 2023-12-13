رئيس جامعة الأزهر: القضية الفلسطينية هي موضوع الساعة وفريضة الوقت

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن القضية الفلسطينية هي موضوع الساعة وفريضة الوقت.

ندوة مجلة الأزهر عن القضية الفلسطينية

وقال رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في افتتاح الندوة الشهرية لمجلة الأزهر التي تقام تحت عنوان: "القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية" التي نظمها مجمع البحوث الاسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر بكلية اللغة العربية بالقاهرة أن هذه الندوة الشهرية لمَجَلَّةِ الأزهرِ الغَرَّاءِ تقام في قَلْعَةِ الضَّادِ وعَرِينِها، وحِصْنِ العربيةِ وعِمَادِها، في كلية اللغة العربية بالقاهرة، الأمِّ الوَلُودِ التي تُنْبِتُ العلمَ، وتَزْدَهِي بالعُلَمَاءِ، فهي كعَقِيلَةِ جَعْفَرٍ التي قال عنها مَرْوَانُ بنُ أبي حَفْصَةَ:

لِله دَرُّكِ يا عَقيلَةَ جَعفَرٍ ماذا وَلَدتِ مِنَ العُلا وَالسُؤدَدِ؟

Advertisements

ونقل رئيس جامعة الأزهر للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موضحًا أن موضوع هذه النَّدْوَةِ هو موضوعُ السَّاعةِ، وفريضةُ الوَقْتِ، هو حديثُ الأمِّ الثَّكْلَى التي استُشْهِدَ أولادُها، والأَرْمَلَةِ التي فَقَدَتْ زَوْجَها، والأُخْتِ التي فَقَدَتْ إخوتَها، والطفلِ الذي فَقَدَ أسرتَه، هو حديثُ الدماءِ التي جَرَتْ أنهارًا، والدموعِ التي سُكِبَتْ مِدْرارًا، هو حديث البلاد التي خُرِبَتْ، والأطفالِ التي قُتِلَتْ، بأيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟ هو حديث الطاغية المتغطرس الذي يُنَكِّلُ بالضعيف، هو الحديث عن قضية فلسطين التي تَدُكُّها آلةُ البَطْشِ الصُّهويني دَكًّا، وتُجَرِّبُ فيها أحدثَ ما وصلت إليه مصانعُ الموتِ والدمارِ من ترسانة الأسلحة المتطورة على مَرْأَى من العالَم المُتَحَضِّرِ ومَسْمَع، وإذا نادت الدنيا كلُّها بوقف إطلاق النار كانت الدنيا كلُّها في وادٍ "وحقُ الفِيْتُو" الذي انفردت به أقوى دولة في العالم لوَأْدِ هذا الإجماع الدولي في وادٍ آخر.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن حق الفيتو هو دُستورُ الحرية في العالم المتحضر الذي يَخْرِقُ أسوارَ العدالةِ الدوليةِ خَرْقًا، ويُدَمِّرُ حقوقَ الإنسانِ تدميرًا، ويَهْوِي بالضمير الإنساني في وادٍ سحيقٍ، إنها العدالةُ العَرْجَاءُ التي يَعْلُو فيها صَوتُ الفردِ على صوت العالم كُلِّه، إنها العدالةُ التي أباحت سفكَ دماءِ الضعفاءِ وقَتْلَ الأبرياء، هذا صوت العدالة العرجاء.

تعلق رئيس جامعة الأزهر عن الأحداث الجارية في فلسطين

كما أوضح رئيس جامعة الأزهر أن صوت عدالة السماء هو الذي أسمعنا الله -جل وعلا- إياه في قوله جل وتقدس: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}( الأنفال 61)، وأسمعنا إياه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث طَلْحَةَ بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ"، هذا صوت الحكمة وعدالة السماء، لا صوت الفيتو الحُرّ، والواقع المُرّ، ويا بُعْد ما بين العدالةِ العرجاءِ وعدالةِ السماء!!!

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن مَنْ أعان ظالمًا فهو شَرِيكُه في الظُّلْم، ومَنْ خَذَلَ مظلومًا وهو يستطيعُ أن ينصرَه خَذَلَهُ الله، ولقد أثبتت الأحداث أن هذا العالَمَ المتحضرَ لا يفهم إلا لغةَ القوة والسلاح، وأستعير كلمةَ فضيلةِ الإمامِ الأكبرِ الدكتور أحمد الطيِّب، شيخِ الأزهر الشريف-حفظه الله- التي يقول فيها: "إن من لا يفهم إلا لغة القوة فعارٌ علينا أن نخاطبه إلا باللغة التي يفهمُها".

كما أضاف رئيس جامعة الأزهر أن عُنْوانَ هذه النَّدْوَةِ: "واقعُ القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية"، يضع القضية الفلسطينية وهي قضية العالم الإسلامي كلِّه بين خيارين لا ثالثَ لهما: (التهجير – والتصفية)

وبين رئيس جامعة الأزهر أن الله جلت قدرتُه الذي يُخْرِجُ مِن بُطُونِ الأنعامِ {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}( النحل 66) قادرٌ على أن يُخْرِجَ من بين المحنتين منحة، ومن بين المُرَّينِ ماءً عذبًا ذُلالًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، ما بَقِيَ في أحرارِ فلسطينَ قَلْبٌ يَنْبِضُ بالأمل ونَفَسٌ يَتَرَدَّدُ بالنَّصْرِ ويَرْقُبُ عَدْلَ السَّمَاءِ، وهو آتٍ مهمها طال الظُّلْمُ وأَحْلَكَتِ الظلمات.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المولي-عز وجل- علمنا في قصة سيدنا يوسف هذا الدرس الجليل فقال سبحانه: {وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ الله إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} (يوسف 87) وفي قصة سيدنا إبراهيم فقال جل وعلا: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56)}( الحجر 49 – 56) وبين رئيس جامعة الأزهر أنه بهذا الدرس الجليل الذي يُحْيِي الأملَ في النفوس نقول مطمئنين: لا تهجير ولا تصفية، ولكنها الأخرى التي قال عنها الله جل جلاله: {وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ الله وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} ( الصف 13).

وفي ختام كلمته وجه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الشكر والتحية إلى القيادة السياسية التي رفضت التهجير رفضًا قاطعًا وقدمت يد العون والإغاثة لإخواننا في غزة، كما توجه بتحية شكر وتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي قال في بيانه لأهل غزة: "لأن تموتوا في بلادكم خير لكم من أن تخرجوا منها"، وأرسل من بيت الزكاة والصدقات المصري ما يقارب مائة شاحنة إغاثة لأهل غزة، وقامت جامعة الأزهر بتوجيه كريم من فضيلة الإمام بإرسال أكثر من ثلاثين شاحنة أخرى.