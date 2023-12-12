الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وفد الأزهر يزور ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار ويشيد بجهاده ضد المستعمرين (صور)

وفد الأزهر والمنظمة
وفد الأزهر والمنظمة يزور ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار،فيتو

 زار وفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضريح شيخ المجاهدين الشهيد عمر المختار، برفقة عدد من ممثلي القبائل والمدن الليبية، على هامش زيارة الوفد جمهورية ليبيا الشقيقة؛ لتقديم التعازي في ضحايا الإعصار دانيال، وتم عقد سلسلة لقاءات مع المسئولين وقيادات الفرع.

 

وفد الأزهر والمنظمة يزور ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار 

 خلال الزيارة، أشاد الوفد ببطولات الشهيد المجاهد عمر المختار، ونضاله ضد المستعمرين، إلى أن صدر الحكم بالإعدام ضده في الخامس عشر من سبتمبر ١٩٣١م، وأوصى الوفد بضرورة تربية النشء على مثل هذه النماذج التي ضربت أروع الأمثلة في الفداء والتضحية والدفاع عن الوطن.

Advertisements

 

 

وفد الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر يلتقي المشير خليفة حفتر 

 وكان  المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والشيخ سعد رقرق - رئيس مجلس قبائل برقة، وممثلو القبائل والمدن الليبية قد استقبل في مقر إقامته بمطار بنغازي، وفدا رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتقديم التعازي في ضحايا إعصار دانيال، وعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين وقيادات الفرع.


في كلمته رحب المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بوفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التى يرأسها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، كما تقدم بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن أسمى آيات الشكر لمصر؛ لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين، كما أشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية. 


من جانبه، أشاد أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحفاوة الاستقبال وسعادة الوفد بلقاء المشير خليفة حفتر، وممثلي القبائل والفروع، كما نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر للشعب الليبي أجمع، مؤكدا أن فرع المنظمة ومكاتبه بليبيا يعمل على ترسيخ وسطية الإسلام ويسعى لتفنيد الأفكار المتطرفة، من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة بهدف رفع الكفاءة العلمية للأئمة والعلماء إلى جانب الرد على الذين يتعرضون للإسلام بالإساءة، كما أشار إلى أن المنظمة تصدر عدة مطبوعات تعالج قضايا فكرية هامة، كما أنها تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر الفكر الوسطي الصحيح.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأزهر الشريف المنظمة العالمية لخريجي الازهر الشهيد عمر المختار عمر المختار ليبيا

مواد متعلقة

الشروط ورابط التقديم، فتح باب المشاركة في إقامة شعائر شهر رمضان بالجامع الأزهر

وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر يلتقي خليفة حفتر في مستهل زيارته لليبيا (صور)

الأكثر قراءة

أول صورة لطفل اختطف وقتل بعد فشل المتهم الحصول على فدية في المرج

رسالة شديدة اللهجة من رئيس الوزراء للمتلاعبين في الأسعار ومحتكري السلع

جيش الاحتلال يقتل نفسه، إسرائيل تعلن مقتل 20 جنديًا بنيران صديقة في قطاع غزة

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023 بمشاركة الأهلي

سيدات حزب النور يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا (صور)

بعد دعمها احتجاجات ضد إسرائيل، انتفاضة عربية بسبب إجبار رئيسة هارفارد على الاستقالة

تحذير عاجل للأرصاد الجوية من الأتربة والرمال على هذه المناطق

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدات حزب النور يشاركن في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمنيا (صور)

كاردي بي بعد انفصالها عن أوفست: أبحث عن الرجل المناسب

إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو، اعرف السبب

فوائد حبة البركة، مهمة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتحارب السرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

تاريخ محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف

دار الإفتاء توضح حكم الشرع بشأن الامتناع عن التصويت في الانتخابات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية