مرصد الأزهر: مستقبل نتنياهو السياسي متوقف على تحقيق وهم النصر في غزة

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال ما يُطلقون عليه عيد "חֲנֻכָּה - حَانُوكّاه = الأنوار" عند حائط البراق الإسلامي المُحتل، قام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بإضاءة الشمعة الأولى

وقال نتنياهو أنه ومرتزقة جيشه هم الجيل الذي يتابع مسيرة المكابيين، الذين حرروا هيكلهم "المزعوم" وطهروه، وأعادوه إلى اليهودية مرة أخرى، وأنقذوا شريعة اليـ هـ ود وشعبهم، وأنه من دونهم لم يكونوا ليتمكنوا من الوقوف في هذا الموضع المقدس.

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وفي كلمته، وصف مجرم الحرب "نتنياهو" مرتزقته بأنهم يقاتلون بشجاعة هذه الأيام (قوى الشر) التي تريد إبادة الشعب اليـ هـ ودي من على وجه الأرض. في استحضار متعمد للأحداث التاريخية للمضي قدمًا في مجـ ازره التي ينفذها في غـ زة بحق المدنيين.

مرصد الأزهر يحذر من تصريحات نتنياهو

وأوضح المرصد أن كلمة نتنياهو في هذا الوقت تحمل عددًا من الرسائل الخطيرة، فبداية أراد صبغ مجـ ازر غـ زة بصبغة الدين، ليظهرها أمام المجتمع الصـ هيـ وني موقف المدافع عنهم في "حرب دينية"؛ مشبهًا نفسه بأحد أهم الشخصيات في التاريخ اليهودي، وهو "يهوذا المكابي- יהודה המכבי"، الذي قاد ثورة تمرد ضد الدولة السلوقية عام 165 قبل الميلاد، انتصر فيها وأسس الدولة الحشمونية واستعاد السيطرة بالقوة على القدس والهيكل، ودشّن مذبح الهيكل من جديد.

ووفق وصف "نتنياهو" يتبين أن هدفه هو تحرير الأرض الموعودة -حسب زعمه- من سكانها الأصليين "الفلسطينيين"، من خلال إبادتهم، وهو ما يحدث في غـ زة بالفعل حاليًا.

وأشار المرصد أيضًا إلى أن تطرق نتنياهو لقصة المكابيين وتطهيرهم الهيكل من أوثان الدولة السلوقية وتحريره وإعادته إلى اليهودية مرة أخرى، بمثابة إعطاء ضوء أخضر لمنظمات الهيكل المتطرفة، وللمستوطنين الإرها بيين، للإجهاز على الأقصى المبارك -باعتبارهم هم أيضًا جنود المكابي- واغتصابه من المسلمين تحت دعوى "التطهير والتحرير والإعادة المزعومة وممارسة الطقوس والشعائر اليهودية".

العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني

كما يلاحظ من تلك التصريحات أن الاحتلال يمني نفسه بحدوث معجزات في عدوانه على غـزة تنتهي بانتصاره على الفلسطينيين وإبادتهم وتحرير الأرض الموعودة والسيطرة الكاملة على الأقصى المبارك، على غرار المعجزة الأسطورية التي اختلقها اليـ هـ ود المكابيون عندما انتصروا على السلوقيين، فقد ادعوا أن الزيت المقدس في الهيكل وقتئذٍ لم يكن كافيًّا لإنارة شموع الشمعدان لأكثر من ليلتين، لكنه خالف ظنونهم وكفى لإضاءة تلك الشموع لمدة ثمانية أيام، ما دفعهم لاعتبار ذلك "أسطورة خالدة" ترمز للقوة الكامنة في اليـ هـ ود من أجل البقاء والتغلب على غيرهم من الأمم.

وأكد المرصد أن خطورة التصريح تكمن في الأحداث التي يعيشها الأقصى منذ السابع من أكتوبر، إذ تُفتح أبوابه أمام المستوطنين والمنظمات المتطرفة فقط، تلك المنظمات المتطرفة التي طالبت باستغلال العدوان الجاري على غـ زة لهدم الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه، بدعوى أن زمان اليـ هـ ود قد حان، وانتهى زمان المسلمين فيه.

يأتي هذا في وقت تمنع سلطات الاحتلال وصول المصلين المسلمين إلى المسجد المبارك والصلاة بداخله، إلا في أضيق الحدود، وبأعداد ضئيلة للغاية.

لهذا يحذر المرصد من خطورة هذه التصريحات التي تعني الاستمرار بشكل أكثر وحشية في مجـ ازر غـ زة، وسفك المزيد من الدماء البريئة الطاهرة.

مخطط الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك

كما شدد على أهمية الانتباه والتيقظ حيال المسجد الأقصى المبارك، وإفشال مخططات تقسيمه أو هدمه، في ظل الانشغال العالمي بما يجري في غـ زة. لأن نتنياهو الذي يعد امتدادا للحركة الصـ هيـ ونية الاستعمارية، التي وشحت دعوتها الاحتلالية لأرض فلسـ طين برداء الدين، بغرض إنشاء علاقة "مزعومة" بين يهود العالم وبين دولة فلسطين، يواجه مستقبله السياسي اختبارًا خطيرًا يجعله يراهن على استمرار هذه المجـ ازر لإنقاذ نفسه عبر استرضاء اليمين المتطرف، إذ يعلم جيدًا أن انتهاء الحرب الآن دون موافقة حاخامات الكيان يعني العزل من منصبه وانتهاء مستقبله السياسي الد.موي إلى الأبد.

ونبه المرصد على أن هذا الكيان هدفه الاستيلاء على أراضي فلسطين التاريخية جميعها، ثم التطلع إلى ما هو أبعد وأكبر؛ إذ أن توراتهم -الحالية- مليئة بالنصوص المطاطية الفضفاضة، التي يستغلونها لترسيم حدودهم كيفما يشاؤون على حساب الأراضي العربية الإسلامية، بزعم أنها "أرض موعودة" لليـ هـ ود.

ومن مظاهر ذلك، توثيق جنود الاحتلال لإشعالهم شمعة "الحانوكاه" في قطاع غـ زة، بعدما نصبوا مجسمًا كبيرًا لما يُطلقون عليه "شمعدان حانوكاه"، وتعمد بثه على قنواتهم التلفزيونية ومنصاتهم الإعلامية لبرهنة حجتهم أمام المجتمع الصـ هيـ وني، وقبل ذلك بأيام وضع بعض الجنود "المزوزا- מזוזה" على بيت في غـ زة؛ في إشارة إلى أن أرض القطاع جزء من الأرض الموعودة لليـ هـ ود، وحق لهم تهجير أهلها وإبادة من رفض التهجير منهم.