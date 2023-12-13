خطة بديلة من ريال مدريد تحسبا لخسارة صفقتي مبابي وهالاند

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد وضع خطة بديلة لدعم الهجوم في الموسم المقبل، تحسبًا لخسارة صفقتي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

وذكرت عدة تقارير أن مبابي يدرس عرض التجديد الذي حصل عليه من باريس سان جيرمان، بينما يخطط هالاند للبقاء مع مانشستر سيتي لموسم آخر.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن هالاند ومبابي يمثلان الخطة الرئيسية لدعم هجوم الملكي في الموسم المقبل حتى الآن.

وتابعت "لكن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يدرك صعوبة التغلب على القوة الاقتصادية للمان سيتي وسان جيرمان".

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ونوهت "ولهذا السبب، تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي مع بيريز بشأن الميركاتو، وذكره بضرورة ضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، إذا فشل قدوم هالاند ومبابي".

وترى إدارة ريال مدريد، أن التعاقد مع أوسيمين سيكون أسهل، لأن عقده ينتهي في صيف 2025 وسيفضل النادي الإيطالي بيعه في الصيف المقبل، إذا لم يوافق على التجديد.

وكان كارلو أنشيلوتي قد طلب التعاقد مع أوسيمين، فور إعلان كريم بنزيما، رحيله عن الميرنجي في الصيف الماضي.

ووضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، النادي الملكي في ورطة خلال مشاركته ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، صعد فريق شباب ريال مدريد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه خسر جهود الأرجنتيني نيكو باز، أبرز لاعب الملكي، حتى نهاية البطولة.

ويعود ذلك إلى أن أنشيلوتي قد دفع به في الدقيقة 90 أمام يونيون برلين، والتي انتهت لصالح الملكي 3-2، وهي مباراة "تحصيل حاصل" للميرنجي بدوري أبطال أوروبا.

وتنص اللوائح على أن اللاعب الذي يخوض 3 مباريات مع الفريق الأول قاريا، لا يمكنه العودة للمشاركة مرة أخرى مع المجموعة الأقل من 19 عاما.

وكان ألفارو أربيلوا، مدرب شباب ريال مدريد، يعول كثيرا على باز في المنافسة على اللقب الأوروبي، لكنه حرم من خدمات اللاعب بسبب قرار أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أنشيلوتي من المتوقع ألا يعتمد على باز مجددا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ريال مدريد يفوز على يونيون برلين

دوري أبطال أوروبا، نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على يونيون برلين الألماني، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور، وكانت أولى الفرص في الدقيقة التاسعة بعدما تسلم بيلينجهام تمريرة رائعة من فاسكيز داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس فريدريك رونوف.

وفي الدقيقة 11، سدد جود بيلينجهام الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 16، أرسل فران جارسيا تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها خوسيلو برأسية قوية ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

بعدها سيطر ريال مدريد على الكرة دون خطورة على المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز أصحاب الأرض يونيون برلين الهدف الأول عن طريق كيفين فولاند لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون برلين على ريال مدريد بهدف نظيف.

وفى الشوط الثاني نجح ريال مدريد في فى العودة إلى المباراة عن طريق خوسيله الذي سجل ثنائية للميرنجى في الدقيقة 61 و72 من عمر المباراة قيل إن ينجح يونيون برلين في أدرك هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق اليكس كرال ثم عاد داني سيبايوس واحرز الهدف الثالث للميرنجى لينتهى اللقاء بفوز الريال بنتيجة 3-2.