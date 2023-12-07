اختفاء بيان ريال مدريد بشأن مبابي يثير الجدل والصحف الإسبانية ترد

أثار اختفاء بيان ريال مدريد جدلا كثيرا بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي بعدما ترددت أنباء حول رحيله عن الفريق.

اختفاء بيان ريال مدريد

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" فإن البيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد بشأن مبابي اختفى من الموقع الرسمي للميرنجي صباح أمس الأربعاء.

بيان ريال مدريد

وكان ريال مدريد أصدر بيانا الشهر الماضي قال فيه: "بالنظر إلى المعلومات الصادرة مؤخرا والتي نشرتها وسائل إعلام مختلفة وتوجد فيها تكهنات حول مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا نود توضيح أن هذه المعلومات كاذبة تماما وأنه لم يتم إجراء هذه المفاوضات، مع اللاعب الذي ينتمي إلى باريس سان جيرمان".

وانتشرت تفسيرات خلال تقارير الصحف حول أن حذف البيان من موقع ريال مدريد يعود إلى اقتراب توقيع اللاعب الفرنسي مع الملكي.

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لكن الشبكة الإسبانية أشارت إلى أن الأمر يعود فقط إلى وجود تعديلات مؤخرا على الموقع الرسمي لريال مدريد.

وأوضحت أن ريال مدريد مهتم باستمرار بوجود البيان مستقبلا على موقعه لأنه بمثابة سلاح سيدافع به عن نفسه إذا قدمت ضده شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل وذكرت العديد من التقارير أن اللاعب قد يوقع مجانا مع ريال مدريد في يناير المقبل.

تفاصيل عرض ريال مدريد الأخير لحسم صفقة مبابي

كشف موقع "ريليفو" الإسباني، اليوم السبت، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024 مع بند يتيح له التمديد حتى يونيو 2025.

لكن مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، قال الصيف الماضي إنه لا يريد تفعيل هذا البند، ما يعني رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

عرض ريال مدريد الأخير لضم مبابي

وأكد الموقع أن ريال مدريد يعد عرضا لتقديمه للنجم مبابي في الجزء الأول من 2024، على أن يتم الانتقال في الصيف المقبل.

ويحق لنادي ريال مدريد أو أي ناد آخر التفاوض مع مبابي دون موافقة باريس سان جيرمان بداية من يناير المقبل، مع تبقي 6 أشهر على نهاية العقد بين الطرفين.

وأشار "ريليفو" إلى أن خطة ريال مدريد كانت دائما التعاقد مع مبابي في 2024، ولذلك يبتعد عن أي نوع من المفاوضات قبل يناير المقبل.

وأكد الموقع على أن ريال مدريد يحاول التوقيع مع مبابي للمرة الأخيرة، بعد فشل التعاقد معه في 2021 و2022.

وأوضح تقرير الموقع أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد معجب جدا بكيليان مبابي، ولم يرغب أبدًا في إغلاق الباب نهائيًا أمام التعاقد معه.

ورغم جدية ريال مدريد في التعاقد مع مبابي إلا أن "ريليفو" قال إن الميرنجي لن يدخل في لعبة الشائعات والصبر كما حدث سابقًا.

وقال الموقع: "إذا كان مبابي لا يزال لديه حلم اللعب لصفوف ريال مدريد فسيتعين عليه إثبات ذلك من خلال التوقيع بسرعة".

وأضاف: "لا توجد مطالبات في غير محلها أو تسريبات غير ضرورية".

وأوضح أن فكرة إدارة ريال مدريد تتمثل في تقديم عرض لكيليان مبابي يكفي لإقناعه.

وختم الموقع تقريره بالقول إن ريال مدريد لن ينتظر مبابي حتى النهاية، ولذلك، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق اللاعب إذا أراد اللعب في سانتياجو برنابيو.

وكان مبابي قريبا من الانتقال لفريق ريال مدريد في 2022 في صفقة انتقال حر، لكن باريس سان جيرمان أقنع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.