أنشيلوتي يضع شباب ريال مدريد في ورطة

وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، النادي الملكي في ورطة خلال مشاركته ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، صعد فريق شباب ريال مدريد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه خسر جهود الأرجنتيني نيكو باز، أبرز لاعب الملكي، حتى نهاية البطولة.

ويعود ذلك إلى أن أنشيلوتي قد دفع به في الدقيقة 90 أمام يونيون برلين، والتي انتهت لصالح الملكي 3-2، وهي مباراة "تحصيل حاصل" للميرنجي بدوري أبطال أوروبا.

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وتنص اللوائح على أن اللاعب الذي يخوض 3 مباريات مع الفريق الأول قاريا، لا يمكنه العودة للمشاركة مرة أخرى مع المجموعة الأقل من 19 عاما.

وكان ألفارو أربيلوا، مدرب شباب ريال مدريد، يعول كثيرا على باز في المنافسة على اللقب الأوروبي، لكنه حرم من خدمات اللاعب بسبب قرار أنشيلوتي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أنشيلوتي من المتوقع ألا يعتمد على باز مجددا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ريال مدريد يفوز على يونيون برلين

دوري أبطال أوروبا، نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على يونيون برلين الألماني، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور، وكانت أولى الفرص في الدقيقة التاسعة بعدما تسلم بيلينجهام تمريرة رائعة من فاسكيز داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس فريدريك رونوف.

وفي الدقيقة 11، سدد جود بيلينجهام الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 16، أرسل فران جارسيا تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها خوسيلو برأسية قوية ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

بعدها سيطر ريال مدريد على الكرة دون خطورة على المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز أصحاب الأرض يونيون برلين الهدف الأول عن طريق كيفين فولاند لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون برلين على ريال مدريد بهدف نظيف.

وفى الشوط الثاني نجح ريال مدريد في فى العودة إلى المباراة عن طريق خوسيله الذي سجل ثنائية للميرنجى في الدقيقة 61 و72 من عمر المباراة قيل إن ينجح يونيون برلين في أدرك هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق اليكس كرال ثم عاد داني سيبايوس واحرز الهدف الثالث للميرنجى لينتهى اللقاء بفوز الريال بنتيجة 3-2.