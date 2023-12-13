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رياضة

دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يفوز على يونيون برلين ونابولي يتخطى براجا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

دوري أبطال أوروبا، نجح فريق ريال مدريد الإسباني  في تحقيق الفوز على يونيون برلين الألماني، بنتيجة 3-2 في  المباراة التي جمعت الفريقين، على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور، وكانت أولى الفرص في الدقيقة التاسعة بعدما تسلم بيلينجهام تمريرة رائعة من فاسكيز داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس فريدريك رونوف.

 

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وفي الدقيقة 11، سدد جود بيلينجهام الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

 

وفي الدقيقة 16، أرسل فران جارسيا تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها خوسيلو برأسية قوية ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

 

بعدها سيطر ريال مدريد على الكرة دون خطورة على المرمى.

 

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز أصحاب الأرض يونيون برلين الهدف الأول عن طريق كيفين فولاند لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون برلين على ريال مدريد بهدف نظيف.

 

وفى الشوط الثاني نجح ريال مدريد في فى العودة إلى المباراة عن طريق خوسيله الذي سجل ثنائية للميرنجى في الدقيقة 61 و72 من عمر المباراة قيل إن ينجح يونيون برلين في أدرك هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق اليكس كرال ثم عاد داني سيبايوس واحرز الهدف الثالث للميرنجى لينتهى اللقاء بفوز الريال بنتيجة 3-2.

 

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كلًّا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ألابا - ناتشو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

 

نابولي يتقدم على سبورتنج براجا في الشوط الأول 

وفي مباراة أخرى، ضمن نفس المجموعة، نجح فريق نابولي الإيطالي في تحقيق الفوز على ضيفه سبورتنج براجا بثنائية نظيفة في  المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

أحرز ثنائية فريق نابولي في شباك سبورتنج براجا في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الأخيرة من دور لمجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كلا من سردار ساتشي بالدقيقة التاسعة، وفيكتور أوسيمين بالدقيقة 34.

 

ترتيب مجموعة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويحتل براجا المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويحل  يونيون برلين بالمركز الرابع والأخير برصيد  نقطتين.

 

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