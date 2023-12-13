ذخائر الفسفور الأبيض، أمريكا تنكر تزويد إسرائيل بالقنابل الممنوعة دوليا

كشف البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، حقيقة نقل ذخائر الفوسفور الأبيض لدولة الاحتلال لاستخدامها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن أمريكا لم تنقل ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لكنها تدرس تقارير عن استخدامه.

تحقيق أمريكي بشأن استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض

وقال كيربي: "نحن نحقق في الأمر -استخدام إسرائيل ذخائر الفسفور الأبيض-، ونطرح أسئلة على زملائنا الإسرائيليين حول تلك التقارير لمعرفة ما إذا كانت صحيحة، وكيف تم استخدام الفسفور الأبيض، وإذا كان قد تم استخدامه أستطيع أن أؤكد لكم أننا لم نزود إسرائيل بذخائر الفسفور الأبيض منذ 7 أكتوبر".



وأضاف كيربي، أن واشنطن ليس لديها حتى الآن صورة كاملة بشأن صحة هذه التقارير.



وذكرت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق، أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض التي زودتها بها أمريكا في هجمات على لبنان في أكتوبر، وأدى ذلك إلى إصابة تسعة مدنيين على الأقل.



وفي السياق نفسه، أعلن رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، أن إسرائيل استخدمت ذخائر الفسفور الأبيض في قصفها على قطاع غزة.



من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعطي الضوء الأخضر الواضح لمواصلة الحرب

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الخارجية الإسرائيلية تكشف موقف أمريكا من الحرب على غزة



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها، إن تصويت الجمعية العامة على وقف النار في غزة لا يعني فقد الدعم الدولي.



وانتقدت أمريكا السياسة الإسرائيلية، وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.



بايدن يطالب بتغيير الحكومة الإسرائيلية



وطلب الرئيس الأمريكى، جو بايدن في فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تغيير حكومته المتشددة، وفق ما نقلت رويترز.



وتابع بايدن، إن الحكومة الإسرائيلية تعارض حل الدولتين مع الفلسطينيين، وهو المسار الذي دعت إليه واشنطن عقب اندلاع الحرب مع حركة حماس، وقال الرئيس الأمريكي"هذه أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل".



وشدد بايدن، على أن سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا، مشيرا، أمضيت ساعات في التحدث مع القطريين والمصريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.



ولفت بايدن، "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم"، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في موقف صعب.



فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى الفسفور الأبيض.



كمين القسام لجنود جيش الاحتلال



من جهة أخري أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من 20 جنديا داخل مبنى بمنطقة الشيخ رضوان.



استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية



وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، باستخدام القذائف والعبوات المضادة للدروع.

