الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

لقاء مفتوح مع الكاتبة نهلة كرم في مكتبة ديوان 21 ديسمبر

الكاتبة نهلة كرم،
الكاتبة نهلة كرم، فيتو

تنظم مكتبة ديوان بسينما راديو بوسط القاهرة، في تمام السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الجاري، لقاءً مفتوحا مع الكاتبة نهلة كرم، حيث من المقرر أن توقع إصداراتها للجمهور ومحبيها. 

الكاتبة نهلة كرم 

والكاتبة نهلة كرم من مواليد عام 1989، تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وصدر لها مجموعتان قصصيتان "أن تكون معلقا في الهواء"، ومجموعة "الموت يريد أن أقبل اعتذاره"، وروايتان هما "على فراش فرويد"، و"المقاعد الخلفية".

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رواية خدعة الفلامنجو 

وكانت قد رشحت روايتها "خدعة الفلامنجو"، للقائمة الطويلة لجائزة كتارا في وقت سابق. 

وتتناول الرواية العلاقات "التوكسيك"، على لسان بطلتها، التي تتحول إلى إسقاط صفات الحيوانات على النماذج البشرية التي عرفتها، ومدى توافق هذه الصفات.

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مكتبة ديوان سينما راديو نهلة كرم رواية خدعة الفلامنجو الكاتبة نهلة كرم

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