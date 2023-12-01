الجمعة 01 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

9 سنوات من إنجازات السيسي بمعرض صور في مكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

يفتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، صباح غد السبت، معرض الصور الذي تنظمه مكتبة مصر الجديدة للطفل التابعة للجمعية، والذي يستعرض أهم المحطات التنموية التي تشهدها مصر، ويهدف إلى التعريف بمختلف انجازات الدولة  في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشروعات التنمّوية  المحققة خلال التسعة سنين الأخيرة.

جمعية مصر الجديدة 

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن المعرض يضم  ما يقرب من ٣٠ صورة تعبر عن حجم المشروعات  فى كل المجالات بدءا من قناة السويس الجديدة كخطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، ومشروعات الأنفاق التي ربطت سيناء بالوطن الأم ولتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

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كما تستعرض الصور الإنجازات فى مجالات النقل والصحة والإنشاءات الاستراتيجية كالمطارات والمدن الجديدة، ومبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وغير ذلك من المبادرات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية ومشروعات تنمية الصعيد وغير ذلك الكثير.

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الدكتور نبيل حلمي الرئيس عبدالفتاح السيسي مكتبة مصر الجديدة للطفل 100 مليون صحة المدن الجديدة

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