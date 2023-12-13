أمطار وانخفاض شديد في درجة الحرارة بالقليوبية (صور)

شهدت المدن والقرى اليوم سقوط أمطار ما بين متوسطة وشديدة ضربت أنحاء محافظة القليوبية دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن، وسط انخفاض كبير في درجة الحرارة.

وتزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ.

امطار بالقليوبية، فيتو

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جري التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

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امطار بالقليوبية، فيتو

أعلن ديوان عام محافظة القليوبية في بيان له، أن هناك متابعة مستمرة ودورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع، بالإضافة الي قيام بمراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولًا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

امطار بالقليوبية، فيتو

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