اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات إسرائيلية شرق دير البلح وبيت حانون

غزة الأن ، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها يتصدون لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب قطاع غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقذائف.

وقالت "القسام" على قناتها في " تليجرام": "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".

كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة

وأضافت: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".

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وأفاد شهود عيان في شمال قطاع غزة، عن سماع دوي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة على المحور الشمالي الغربي لمدينة بيت لاهيا.

وبحسب مصادر فلسطينية من قطاع غزة، تسمع أصوات إطلاق النار كثيف وانفجارات بشكل مستمر شرق مدينة بيت حانون شمالي القطاع، وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

شهيد كل 5 دقائق

وكان مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، فجر مفاجأة حول تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفل فلسطيني قتلوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".

وتابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".

ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرًّا ويدافع عن نفسه

واختتم حديثه قائلًا: "لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرًّا ويدافع عن نفسه".

والتأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، ليلة الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة الإثنين إن إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.