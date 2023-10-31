الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات إسرائيلية شرق دير البلح وبيت حانون

اشتباكات بين كتائب
اشتباكات بين كتائب القسام وقوات الاحتلال، فيتو

غزة الأن ، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتليها يتصدون لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب قطاع غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة والقذائف.

وقالت "القسام" على قناتها في " تليجرام": "مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة".

 

كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة

وأضافت: "كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي الياسين 105".

Advertisements

وأفاد شهود عيان في شمال قطاع غزة، عن سماع دوي اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة على المحور الشمالي الغربي لمدينة بيت لاهيا.

وبحسب مصادر فلسطينية من قطاع غزة، تسمع أصوات إطلاق النار كثيف وانفجارات بشكل مستمر شرق مدينة بيت حانون شمالي القطاع، وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

 

شهيد كل 5 دقائق

وكان مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، فجر مفاجأة حول تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفل فلسطيني قتلوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

وأضاف منصور: "آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار".
وتابع: "غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي".

 

ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرًّا ويدافع عن نفسه

واختتم حديثه قائلًا: "لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرًّا ويدافع عن نفسه".

والتأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، ليلة الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة الإثنين إن إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.

المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار ونتعاطف بشدة مع شعب غزة

مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: غزة الآن جحيم على الأرض و3500 طفل قتلوا بمعدل طفل كل 5 دقائق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان كتائب القسام حماس جيش الإحتلال الإسرائيلي جنوب غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

المندوب الصيني الدائم: آفاق السلام في الشرق الأوسط على وشك الانهيار ونتعاطف بشدة مع شعب غزة

مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: غزة الآن جحيم على الأرض و3500 طفل قتلوا بمعدل طفل كل 5 دقائق

الخارجية الروسية تنتقد انتقائية الأمم المتحدة بشأن غزة وتصف تقييمها للوضع بـ"النفاق"

مدحت نافع يكشف عن خسائر اقتصادية كبيرة حال استمرت حرب غزة لعام

الأكثر قراءة

إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، ميسي يرد على سؤال عن موعد اعتزاله

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

حكاية عيشها بفرحة الحلقة ٦، هاني عادل يعترف بحبه لهبة مجدي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد في غزة