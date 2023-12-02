السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس

غارات إسرائيلية عنيفة
غارات إسرائيلية عنيفة علي غزة، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات ليلية كثيفة على شرق خان يونس وجباليا خلفت أحزمة نارية.

 

قنابل ضوئية مكثفة شمال رفح وجنوب خان يونس 

وأكدت: أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل ضوئية بشكل مكثف شمال رفح وجنوب خانيونس في قطاع غزة.

 

استشهاد فلسطينيين في دير البلح وخان يونس 

وأكدت: استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل في غارات إسرائيلية كثيفة على دير البلح وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبه.

 

قصف إسرائيلي علي غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، قصف أكثر من 200 هدف وصفه في غزة،  منذ نهاية الهدنة في الحرب مع حركة حماس.

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انتهاك حماس

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحًا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف إرهابي".

وأضاف: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف إرهابية في شمال قطاع غزة وجنوبه، بما في ذلك في خان يونس ورفح".

 

وتابع الجيش أنه "قصف المناطق المفخخة بالمتفجرات، وفتحات الأنفاق الإرهابية، ومواقع إطلاق الصواريخ، ومراكز قيادة العمليات التي خصصتها حماس لاستخدامها في القتال المتجدد".

إسرائيل تكشف شروطها لعقد هدنة في غزة وتستخدم المساعدات ورقة للضغط

جيش الاحتلال: قصفنا 200 هدف في غزة اليوم الجمعة

وأكد مراسل وكالة فرانس برس أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات عنيفة في محيط المستشفى الأوروبي ومحيط مستشفى ناصر في خانيونس" جنوب القطاع.

 

شروط إسرائيل لعقد هدنة جديدة في قطاع غزة

ذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تناقش أي هدن مستقبلية قبل إطلاق سراح جميع الأسرى من النساء والأطفال.

 

وأكدت صحيفة أكسيوس الأمريكية، أن حماس رفضت إطلاق سراح 10 نساء من الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم، وأكد مسؤولون إسرائيليون أن جيش الاحتلال يكثف من هجماته للضغط على المقاومة الفلسطينية.

 

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