الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

إحالة 3 أشقاء متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء في البساتين للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أحالت نيابة البساتين الجزئية، ثلاثة أشقاء، متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، بدون تراخيص، إلى محكمة الجنايات.

 وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها، ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشقاء وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص بالبساتين. 

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـة"). 

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قسم شرطة البساتين نيابة البساتين مديرية أمن القاهرة

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