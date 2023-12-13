بالأسماء، الإسكان تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع خطـوط ميـاه للعاصمة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 279 (تابع)، الصادر في 13 ديسمبر 2023، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1018 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات لتنفيذ مشروع مأخـذ وخطـوط الميـاه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الإسكان والمرافق "تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قـرار الـسيد رئـيس مجلـس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠ والتى لم يتم إيـداع اسـتمارات البيـع الخاصـة بهـا والموضح بيانها بالكشوف المرفقة"



وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠، المنشور بالجريـدة الرسمية بالعدد ٥١ بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠، باعتبار مشروع مأخـذ وخطـوط الميـاه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون متر مكعب في اليوم) من أعمال المنفعة العامة.

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وأوردت مديرية المساحة بالجيزة كشف ببيان القطع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (٥١ بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠)، والتى لم يتم إيداع استمارات البيع الخاصة بها مكتب الشهر العقارى بناحية خارج زمام غمازة الكبرى مركز الصف محافظة الجيزة.