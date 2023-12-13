الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

بالأسماء، الإسكان تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع خطـوط ميـاه للعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 279 (تابع)، الصادر في 13 ديسمبر 2023، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1018 لسنة 2023، بشأن نزع ملكية الأراضى والعقارات لتنفيذ مشروع مأخـذ وخطـوط الميـاه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الإسكان والمرافق "تنزع ملكية الأراضى والعقارات الصادر بشأنها قـرار الـسيد رئـيس مجلـس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠ والتى لم يتم إيـداع اسـتمارات البيـع الخاصـة بهـا والموضح بيانها بالكشوف المرفقة"


وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠، المنشور بالجريـدة الرسمية بالعدد ٥١ بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠، باعتبار مشروع مأخـذ وخطـوط الميـاه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة (1.5 مليون متر مكعب في اليوم) من أعمال المنفعة العامة.

Advertisements

وأوردت مديرية المساحة بالجيزة كشف ببيان القطع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (٥١  بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠)، والتى لم يتم إيداع استمارات البيع الخاصة بها مكتب الشهر العقارى بناحية خارج زمام غمازة الكبرى مركز الصف محافظة الجيزة.

 

 

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروعات طرق في أسوان والشرقية

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرار وزارة الإسكان والمرافق الجريدة الرسمية نزع ملكية الاراضي العاصمة الإدارية الجديدة أعمال المنفعة العامة قرار رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

بالأسماء، نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ عدة مشروعات منها توسعة الطريق الدائرى

نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروعات طرق في أسوان والشرقية

هل يحق للدولة نزع ملكية العقارات من أجل توسيع الميادين؟

هل تبيح مشروعات المياه والصرف الصحي نزع ملكية العقارات؟

الأكثر قراءة

تفريغ كاميرات المراقبة لفندق بواقعة اتهام المطربة بوسي لطليقها بالتعدي عليها

أسرار جديدة عن قتلى لواء جولاني بغزة، أحدهم قائد حدود مع مصر والآخر توعد بإبادة الفلسطينيين

التجارة والصناعة ترفع رسم الصادر على حديد الخردة إلى 6000 جنيه للطن

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

شيخوخة مصطفى الفقي!

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء

22 لاعبا فى قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدورى

الجامعة العربية تستنكر تقليص سويسرا لمُساهمتها في موازنة الأونروا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس نادي برشلونة يسقط في مطعم نادي أنتويرب البلجيكي

زاهي حواس يجري عملية جراحية في ألمانيا

ضرب زميله، ايقاف لاعب في الدوري الإنجليزي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 13-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الصناعات الغذائية المصرية تغزو 15 دولة خلال الـ10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث لا تصح عن فضل سورة الدخان

تفسير رؤية الذهب في المنام وعلاقتها بالمرور بضائقة مالية وكثرة الديون

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ الإفتاء تجيب 

المزيد
الجريدة الرسمية