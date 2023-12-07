رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49، الصادر في 7 ديسمبر 2023، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، ومد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب، والاستيلاء على عقارات لتنفيذ مشروع المحور الموازى لشارع (9) وسوق تجارى بمنطقة المقطم.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4301 لسنـة 2023، بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة باسم شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وفقًا لأحكام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4313 لسنـة 2023، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، وذلك لمدة ثالثة أشهر إضافية.



- قـرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 4376 لسنـة 2023، باعتبار مشروع إنشاء المحور الموازى لشارع (9) وسوق تجارى بمنطقة المقطم محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.

Advertisements

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالي والكشف المرفقين.