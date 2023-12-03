الأحد 03 ديسمبر 2023
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وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفيات أولاد صقر والصوفية وتلراك

صحة الشرقية, فيتو
صحة الشرقية, فيتو

قام الدكتور هشام شوقى مسعود  وكيل وزارة الصحة بالشرقية بزيارة مجموعة مستشفيات حيث قام  خلال زيارته الأولى على مستشفى أولاد صقر، بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ

 

 وتم التأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات المصابة المترددة على الاستقبال، وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن صرف أدوية الأنسولين لمرضى السكري مرتين شهريًا بانتظام، كما تفقد قسم العمليات الجراحية، مناظرًا لستة العمليات، والتي تضم اليوم ١٢ جراحة،

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إجراء العمليات الجراحية ذات المهارة 

 ووجه بتطوير الخدمة الطبية بالقسم، وإجراء العمليات الجراحية ذات المهارة، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما ناقش مع إدارة المستشفى خطة تطوير ورفع كفاءة الجناح الأيسر بالدور الثاني العلوي، موجهًا بعمل دراسة شاملة والعرض على وكيل الوزارة، كما تفقد الأقسام الداخلية، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات اللازمة للمرضى.

الأقسام الطبية بمستشفى الصوفية 

كما تفقد الدكتور هشام مسعود خلال زيارته الثانية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصوفية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، والمخزون الاستراتيجي منها، والتأكد من تنظيم العمل بقسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وفقًا لتعليمات وكيل الوزارة السابقة أثناء زيارته الأخيرة للمستشفى، من حيث تجميع العيادات الخارجية والخدمات المكملة لها بمكان واحد، 

فتح ابواب العيادات الخارجية 

وتغيير فتح أبواب العيادات الخارجية لتكون من الخارج، تيسيرا على المرضى، وعدم التزاحم داخل الطرقة الخاصة بها، هذا بالإضافة إلى التسجيل الدقيق للتشخيص الطبي للحالات بدفتر التسجيل بالعيادات، ووضع لافتة أخرى لعيادة الأطفال عند المدخل الثاني لها، كما تأكد من الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بقسم العلاج الطبيعي.وذلك استكمالًا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية،  

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الاستقبال والطوارئ بتلراك 

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية إن مسعود"قد تفقد  خلال زيارته الثالثة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى تلراك، وتم التأكد من عدم وجود أي نواقص في الأصناف المختلفة بالأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بسرعة تغيير السرير الموجود بغرفة الغرز بسرير عمليات يتناسب مع حجم التردد على القسم، مع تنظيم خطوط السير الخاصة بالعيادات الخارجية، وعمل استراحة خارجية قريبة من العيادات ذات التردد العالى، متفقدًا معمل المستشفى، وتم التأكد من توافر المستلزمات والكيتسات اللازمة للعمل به.

 

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