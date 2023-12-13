الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أمسية فلكية للتعرف على أسرار الكون بمتحف الطفل..  غدا

متحف الطفل،فيتو
متحف الطفل،فيتو

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع  " متحف الطفل "  في الساعة 5 مساء غد الخميس،  14 ديسمبر،  أمسية فلكية لمشاهدة  والتعرف على أسرار الكون،  والتى يضعها المتحف على أجندته بصفة شهرية بهدف تنمية معارف  رواده بأهمية علم الفلك في التعرف على حقيقة الكون الذي نعيش فيه، وتدريبهم على أساسيات الرصد الفلكى.

جمعية مصر الجديدة

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن الأمسية تقام بمقر متحف الطفل فى ٣٤ شارع ابوبكر الصديق مصر الجديدة، بمشاركة المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي،  الذى يقوم بتوفير الأجهزة الفلكية التي تتيح للمشاهدين رصد كوكب الزهرة بوجهه الهلالي المميز جدًا والمشابه للقمر، وأيضًا رصد القمر بتفاصيله الدقيقة من جبال وأودية وحفر نيزكية، علاوة على رصد الكوكب ذي الحلقات "زحل"، وبعض التجمعات النجمية والسدم الغازية.

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علم الفلك

أضاف الدكتور نبيل حلمى أن الأمسية تهدف إلى تعريف المشاركين بعلم الفلك الذي يختص بدراسة حركة الكواكب والنجوم، ومدى حاجة البشر لهذا العلم في التعرف إلى مواقيت الأهلة والشهور، كما يتعرفون على مبادئ وتقنيات الرصد الفلكى وأهم الأدوات والمعدات اللازمة للرصد  الفلكي  .

مضيفًا: تهدف إلى تعريف المشاركين بالتلسكوب ونبذة تاريخية عنه، إضافة إلى شرح مفصل لأنواع التلسكوب الرئيسية التي تضم التلسكوب العاكس، والكاسر، والكاسجرين، وأهمية كل نوع منهم وآلية عمله، وكيفية  اختيار النوع المناسب.

وألمح حلمى أنه واستكمالا للجانب التعليمى سوف تتاح عروض مسائية للقبةالسماوية المتنقلة خلال الامسية الفلكية، حيث تقدم عروضها المختلفة حول علم الفلك والفضاء، إضافة إلى عروض تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية فى إطار ترفيهى وإبداعى شيق... ومدة العرض الواحد للقبة السماوية 20 دقيقة

 

تعريف الأطفال على أساسيات استكشاف الفضاء

اشار حلمى إلى ن الجمعية بكافة صروحها الثقافية متحف الطفل ومكتبتى مصر الجديدة والمستقبل  تتبنى برنامجا يتضمن مجموعة من الورش العلمية والتطبيقية في مجال الفلك والفضاء، لتعريف الأطفال على أساسيات استكشاف الفضاء، والمعلومات العلمية عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها.

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استكشاف الفضاء الدكتور جاد القاضي الدكتور نبيل حلمي الكواكب والنجوم جمعية مصر الجديدة حركة الكواكب

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