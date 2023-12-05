"لمحات من الهنـد" في ضيافة متحف الطفل، اليوم الثلاثاء

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند في مصر والمركز الثقافي الهندي بالقاهرة مولانا آزاد.

جمعية مصر الجديدة

أكد الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، على حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وحضارات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

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أضاف الدكتور نبيل حلمي أن المسابقة تقام بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

لوحات فنية برؤية خاصة

ويتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور السيد سفير جمهورية الهند بالقاهرة.

مركز الطفل للحضارة والإبداع

كما أشار حلمي إلى أن استضافة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) للمسابقة تعكس مدى عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندي مولانا آزاد، ومتحف الطفل، حيث يتم أيضًا بشكل دوري تنظيم العديد من الفاعليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.