الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حزمة من الفعاليات ينظمها متحف الطفل بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"

متحف الطفل. فيتو
متحف الطفل. فيتو

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع  " متحف الطفل "  فى الواحدة من ظهر بعد غد الجمعة  24 نوفمبر، وعلى مدار 6 ساعات،  مجموعة من الفعاليات بمناسبة  اليوم العالمي للطفل والذي أقرته الأمم المتحدة  ليوافق 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاهيتهم، وفيما بعد أصبح الإحتفال باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل.

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اليوم العالمي للطفل

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها متحف الطفل حرص الجمعية ممثلة في المتحف علي تنظيم احتفالية مميزة للأطفال وأسرهم سنويا بالتزامن مع هذا الحدث بهدف رسم البسمة والسعادة على وجوههم وتقديم الدعم التربوي والتثقيفي والتعليمي للأمهات والأسر

 

اشار حلمى، الى ان  إحتفالية هذا العام  يصاحبها أيضًا الإحتفال باليوم العالمي لمرضي السكري، الذى يوافق 14 نوفمبر من كل عام،  ويعتبر معظم المصابين بالنمط الأول منه من الأطفال والشباب صغار السن.. ولدعم هؤلاء الأطفال وأسرهم ينظم متحف الطفل  لقاء للتثقيف السكري بالتعاون مع  شيماء العدوي  مثقف سكري معتمد من الجمعية الأمريكية للسكري ومن الجمعية الدولية لسكري الأطفال والمراهقين ومدرب مضخات إنسولين معتمد.

 

كما يشارك فى الإحتفال  متحف البريد المصري  برئاسة غــاده فؤاد  مدير عــام المتحف بجلسة حكي عن فـــكرة الطابع واستخدامه في المراسلات وشرح تاريخ الطـــوابع المصرية منذ عام 1866 حتى وقتنا الحالي وتطبيقه من خــــلال اللوحة المعلوماتية المهداة من متحف البريد لمتحف الطفل  ،  إلي جــــانب عدد من الورش التفاعلية منها ورشة تعليمية عملية لتنفيذ مجسمات من الجـبس ذات رموز مرتبطة  بالبريد  وورشة كيفية إزالة الطابـــع من على الأظـــرف القديمة والاحتفـــاظ بها بداخل الألبوم المخصص لحفــظ الطـــوابع  ، ويشمل الإحتفال عرض فني غنائي لكورال الأطفال ذوي القدرات الخاصة التابع لمعهد قيثارة للموسيقى برئاسة الدكتوركرم ملاك.

 

كما اشار الدكتور نبيل حلمى الى انه سوف تنطلق في صباح الاحد القادم 26 نوفمبر  بمقر المتحف ايضا  احتفالية  بعتوان (رحلة الطفل إلى عالم المخطوط)، وذلك بالتعاون بين متحف الطفل وومعهد المخطوطات العربية  ، قال الدكتور مراد الريفي،  مدير المعهد إلى أنه تم اختيار شخصية العالم الفيلسوف الفلكي الأندلسي عباس بن فرناس (196-274هـ/810-887م) صاحب أول محاولة ناجحة في الطيران لعرضها على الأطفال في هذا اليوم ضمن فقرات متعددة، بهدف إشاعة الوعي بينهم حول أهمية التراث العربي وأهمية ما قدمه العلماء العرب في شتى ميادين العلوم النظرية والطبيعية والفيزيائية والكيميائية وعلوم الأرض والفلك والفضاء والأحياء وغيرها.

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الجمعية العامة للامم المتحدة الطفل للحضارة والابداع اليوم العالمي للطفل حقوق الطفل

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