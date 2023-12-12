الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يرتفع لـ 130 جنيهًا في سوق العبور

الأسماك في سوق العبور،
الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 12-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

 أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الثلاثاء، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 62 إلى 68 جنيها، بلطي ممتاز كبير من 69 إلى 75 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه،  كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وسجل سعر بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا،  قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 105 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 300 جنيه، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة سويسي من 65 إلى 105 جنيهات، سمك برانيس إسكندراني من 65 إلى 105 جنيهات، سبيط من 200 إلى 350 جنيهًا،  سعر مكرونة خليجي من 57 إلى 67 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

 وتراوح سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 350 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا، كاليماري من 200 إلى 350 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، سمك دنيس من 85 إلى 225 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الثلاثاء

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 220 إلى 300 جنيه، سعر جمبري كبير الحجم من 310 إلى 410 جنيهات، جمبري جامبو من 425 إلى 495 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 105 إلى 200 جنيه.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 70 إلى 80 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 90 إلى 130 جنيهًا.

وتراوح سعر كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 60 إلى 140 جنيهًا.

وسجل سعر ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.

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