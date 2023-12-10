الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، 7 جنيهات أقل سعر لكيلو التين برشومي بسوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في الأسواق، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وفي السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:

 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

 

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الأحد

 وسجل سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 6.5 جنيه، جريب فروت من 4 إلى 6 جنيهات، برتقال أبو سرة من 6.5 إلى 7.5 جنيه، يوسفي من 5 إلى 12 جنيهًا، سعر برتقال سكري من 4 إلى 7 جنيهات، نارنج من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وتراوح سعر عنب أسود مستورد بسعر 35 جنيهًا، عنب مستورد أصفر بسعر 35 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 13 إلى 15 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وبلغ سعر تفاح لبناني من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح إيطالي من 25 إلى 35 جنيهًا، تفاح سوري من 18 إلى 28 جنيهًا، تفاح جولدن من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد، بلغ سعر بلح سيوي من 35 إلى 45 جنيهًا، بلح رملي من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح ثلاجة من 11 إلى 15 جنيهًا، بلح أم الفراخ من 14 إلى 21 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، وتراوح  سعر تين برشومي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر رمان من 12 إلى 24 جنيهًا،  سعر فراولة من 18 إلى 22 جنيهًا، سعر مانجو كيت من 24 إلى 30 جنيهًا، سعر كاكا من 12 إلى 24 جنيهًا، سعر كانتلوب من 8 إلى 10 جنيهات، الجوافة من 6 إلى 15 جنيهًا.

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الأحد

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأحد، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا.

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، سعر خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا،  أبوفروة نحو 40 جنيهًا، سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 35 إلى 65 جنيهًا، حرنكش من 21 إلى 25 جنيهًا، دوم 13 جنيهًا.

وسجل سعر قشطة بلدي من 15 إلى 35 جنيهًا، كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، كيوي 21 جنيهًا، نبق من 15 إلى 20 جنيهًا، باباظ من 13 إلى 15جنيهًا، سعر جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا،  أناناس 50 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا.

 

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أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-12-2023 في الأقصر

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ننشر أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

 

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