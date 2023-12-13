الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالجيزة

استمرار حبس المتهم،
استمرار حبس المتهم، فيتو

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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تجديد حبس سائق وعاطل لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة في المطرية

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استمرار حبس المتهم بقتل صديقه بطوبة في بولاق الدكرور

وادلي المتهمون باعترافات تفصيلية بتزوير المحررات الرسمية أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

 

واضاف المتهمين في أقوالهم أنهم يقومون بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، ثم يتفقون معهم علي المهمة المطلوبة ويتم تسليمها في المكان والميعاد المحدد.

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية


وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات  قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة والجيزة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى  كما ضبط بحوزتهم 6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة.

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استمرار حبس المتهم بقتل صديقه بطوبة في بولاق الدكرور

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