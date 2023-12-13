الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

تجديد حبس سائق وعاطل لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة في المطرية

حبس،فيتو
حبس،فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.

بداية الواقعة 

كانت البداية عندما تلقى المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات من مصادره السرية بقيام سائق وعاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة القسم.

تحريات الأجهزة الأمنية 

وبإجراء التحريات اللازمة، أسفرت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهما، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما.

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وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلوجرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعتراف المتهمين 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

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