الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس المتهم بقتل صديقه بطوبة في بولاق الدكرور

استمرار حبس المتهم،
استمرار حبس المتهم، فيتو

أمر قاضي المعارضات، باستمرار حبس المتهم بقتل صديقه إثر التعدي عليه بطوبة في رأسه خلال مشاجرة بينهما في بولاق الدكرور، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

اعترافات المتهم بقتل صديقه بطوبة

وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة، أنه في يوم الواقعة، بدأت الحكاية بوصلة مزاح بينهما، ولكنها تطورت لمشاجرة، وضربته "بطوبة على رأسه"، مبررا جريمته، "مقصدتش اقتله كنا بنهزر".
 

توفى بالضرب بطوبة على رأسه 

وكشفت التحقيقات، أن حدثت مشاجرة بينهما، على إثرها تعدى المتهم على الضحية بضربه على رأسه "بطوبة" حيث سقط قتيلا في الحال.

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القبض على المتهم بقتل صديقه

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 

وبإجراء التحريات تبين أنه عقب وصلة مزاح بين المجني عليه وصديقه تحولت إلي مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي علي المجني عليه وضربة بطوبة فوق رأسه مما تسبب في مصرعه.

 

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قسم شرطة بولاق الدكرور أمن الجيزة اخبار الحوادث

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