الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشرقية

اعتماد جدول امتحانات
اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي،فيتو

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، اعتمدت محافظة الشرقية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/ 2024، للمراحل التعليمية الابتدائية والشهادة الإعدادية بفئات التعليم العام والفنى والمهنى وأيضًا الفئات الخاصة، حيث تنشر فيتو صور الجداول، حيث تنشرفيتو صورالجداول.

شباب الشرقية: تعليم فن الكروشيه فى منشأة رضوان بأبو كبير

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024
 

ووجه الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاستعداد التام وتجهيزاللجان بكافة الامكانيات للامتحانات الفصل الدراسي الاول، مؤكدة أيضًا على وضع خطة محددة لتوفير مناخ آمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم إعداد الجداول وفقًا المعاييرالمعتادة للتيسير على الطلاب وإتاحة الفرصة لهم بمراجعة المواد الدراسية، مؤكدًا انه تم إعداد خطة لتجهيز اللجان الامتحانية وفقًا لتوجيهات محافظ الاقليم التي اعتمدت مؤخرا جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول..

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 

وشدد الرشيد علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة النجاح والتوفيق.

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 

مواعيد الامتحانات
 

من جانبه أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي تبدأ في 2 يناير وتنتهى 18 يناير وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني في 20 يناير وتنتهي 25 يناير 2024 وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي للصف الأول والثاني عام ومهني في 2 يناير وتنتهي في 16 من الشهر نفسه كما تبدأ امتحانات مدارس التربية الخاصة في 15 يناير وتنتهي 25 يناير 2025.

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 
اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 

تعليم الشرقية يكشف حقيقة تطبيق نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية

كشف المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية، تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 
اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 

وأكد وكيل أول الوزارة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بالنظام العادي (ورقي) وليس بنظام البوكليت، مشيرًا الى أن هدفنا الأساسي في الامتحانات لهذا العام هو ضبط الامتحانات ومنع الغش في جميع الإدارات.

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 
اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 
اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024،فيتو
 

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امتحانات الفصل الدراسي الاول بالشرقية 2024 اختبارات الفصل الدراسي الأول التربية والتعليم بالشرقية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم اخبارمحافظة الشرقية

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