شباب الشرقية: تعليم فن الكروشيه فى منشأة رضوان بأبو كبير

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل

رفع مستوى المعيشة والمشاركة فى الأنشطة بانواعها

وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (فن الكروشية ) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير.وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الأستاذة سماح علي بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكروشيه وتاريخه والأدوات المستخدمة مع تسليط الضوء على كيفية استخدام خيوط الكليم والصوف والحرير والقطن وغرز "السلسلة" و"الحشو" في عمل وحدات دائرية ومنتجات تستخدم في التخزين والديكور

تعليم الحرف اليدوية والتراثية

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن مبادرة " حرفتك مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاه والمرأة وانديه التطوع بجميع مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

لجنة الدعوة الاسلامية تنظم ندوة تثقيفية

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة فى وقت سابق إلى أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية قامت المديرية بتنظيم ندوه تثقيفيه بعنوان " أهمية العلم والتعلم في بناء الأوطان " تم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الموضحة على الصفحات

الشيخ سعيد عبدلدايم من علماء الازهر

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه قد قام فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي بين فيها منزله العلم والتعلم في الاسلام وأوضح أن طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة ويبرز دور العلم في نهضة الأمم وبناء الأوطان.

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