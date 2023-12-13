جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية عن البرامج والمنح المتاحة من السفارة الأمريكية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على الانفتاح والتعاون مع الجامعات الدولية والاستفادة من التعاون الدولي مع هذه الجامعات سواء مشروعات بحثية أو منح دراسية لطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة إنجا ليتفينسكى مساعد الشئون الثقافية بالسفارة الامريكية بالقاهرة وذلك لبحث، سبل التعاون بين جامعة بنها والجامعات الأمريكية فى مجال التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس على هامش الندوة التعريفية التي نظمها مكتب العلاقات الدولية بالجامعة عن البرامج المقدمة والمنح المتاحة من السفارة الأمريكية بالقاهرة بحضور الدكتور عبد الفتاح منجد مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، رانيا السيد أخصائي اول شئون ثقافية بالسفارة الامريكية بالقاهرة.



واستعرض الجيزاوى خلال اللقاء الإمكانيات التى تتمتع بها جامعة بنها وكلياتها، وما يقدمه مكتب العلاقات الدولية بقطاع الدراسات العليا بالجامعة للطلاب لتعريفهم بالمنح والبرامج المقدمة من الجهات الدولية حيث تم إصدار كتيب يوضح العلاقات الدولية للجامعة، ويشرح تفاصيل الدراسة بالجامعة وكلياتها المختلفة باللغة الإنجليزية، ويأتي ضمن سلسلة من الكتب والتى تهدف إلى إبراز مكانة الجامعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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