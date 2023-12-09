مستشفيات جامعة بنها ترفع درجة الاستعداد قبيل انتخابات الرئاسة 2024

أكد الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها أنه بدءا من اليوم تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام ووحدات المستشفيات والاستقبال والطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية وأخذ الأحتياطات اللازمة.

بناءً على توجيهات الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها وتعليمات الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها

رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الانتخابات الرئاسيه.

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شدد الدخاخنى على تواجد جميع الأطقم الطبية من اطباء وتمريض وفنيين بمختلف الاقسام والوحدات والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشاعات والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته.

وفي وقت سابق تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت، الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة، للتأكد من جاهزية الشبكة لمتابعة العملية الانتخابية أيام الانتخابات الثلاث.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد عبد الهادي مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة العامة للطواريء والسلامة العامة.



ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.



ووجه " الهجان " بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات، ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.

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