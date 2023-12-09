رئيس جامعة بنها يتابع أحوال الطلاب بكلية التربية

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لكلية التربية النوعية لمتابعة الدراسة بها رافقه خلالها الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية بالكليات بصفة مستمرة والاستماع لأفكار الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تدعم افكار الطلاب وابتكاراتهم فى كافة المجالات.



كما تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة بالكلية مشدد على ضرورة الانتهاء منها فى المدة الزمنية المحددة لها.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية داخل القاعات الدراسية والحرم الجامعي والمكاتب الإدارية بالكلية ودار حوار بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ورئيس الجامعة حثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تنطلق غدا الأحد ولمدة 3 أيام بجميع محافظات مصر.



مؤكدا على أهمية المشاركة باعتباره حق دستوري وفي ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتى تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

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