السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة بنها يتابع أحوال الطلاب بكلية التربية

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية لكلية التربية النوعية لمتابعة الدراسة بها رافقه خلالها الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

حصاد الأسبوع فى التعليم العالى، زيارة جامعة القاهرة الدولية ومناقشة لائحة بنها الأهلية

أحمد حلمي ومنى زكي يودعان جثمان شقيقه بمسقط رأسه في بنها (صور)

 وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية بالكليات بصفة مستمرة والاستماع لأفكار الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تدعم افكار الطلاب وابتكاراتهم فى كافة المجالات.
 

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال الصيانة بالكلية مشدد على ضرورة الانتهاء منها فى المدة الزمنية المحددة لها.
  وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة، بعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين  بالكلية داخل القاعات الدراسية والحرم الجامعي والمكاتب الإدارية بالكلية ودار حوار بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ورئيس الجامعة حثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والمقرر أن تنطلق غدا الأحد ولمدة 3 أيام بجميع محافظات مصر.
 

  مؤكدا على أهمية المشاركة  باعتباره حق دستوري وفي ظل التحديات التي تشهدها مصر خلال المرحلة الراهنة، والظروف المحيطة والتى تتطلب تكاتف الشعب المصري وإرسال صورة للعالم بحرص المصريين على اختيار رئيسهم القادم.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور ناصر الجيزاوي بنها جامعة القاهرة الدولية جامعة بنها

مواد متعلقة

حصاد الأسبوع فى التعليم العالى، زيارة جامعة القاهرة الدولية ومناقشة لائحة بنها الأهلية

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بعد تطويرها

وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين "بنها للصناعات الإلكترونية" و"فيكتور" الروسية

الكشف الطبي على 305 حالات طبية بجامعة بنها

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

مشاهدة لقاء ليفربول وكريستال بالاس في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

تعليق مستفز من جيش الاحتلال على فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار بغزة

عمرو أديب قد بلغ السيل الزبى!

أحمد سليمان يستقبل مؤمن زكريا داخل الزمالك قبل لقاء الأهلي

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

شاهد مباراة الريدز وكريستال بالاس بث مباشر في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: مواليد التسعينات أسوأ الأجيال في الصحة النفسية

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة.. معلومات عن فلاديمير بوتين الأطول حكما في روسيا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تقبيل الميت للحي في المنام وعلاقته بسداد الديون

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

المزيد
الجريدة الرسمية