السبت 19 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد الزيوت الطبيعية للشعر في حل جميع مشاكله

زيوت للشعر، فيتو
زيوت للشعر، فيتو

فوائد الزيوت الطبيعية للشعر، قد لا تدركها الكثير من النساء، في حين أن فوائد الزيوت الطبيعية للشعر، يمكنها أن تجعلك تستغنين عن جميع مستحضرات العناية بالشعر، التي تنفقي فيها مبالغ هائلة، فلكل نوع من أنواع الزيوت الطبيعية العديد من الفوائد للشعر،  فيمكن لزيوت الشعر أن تغذي شعرك وتمنع تساقطه بشكل فعال، وتنعمه وتمنحه اللمعان، وتقوي البصيلات.


وأكدت خبيرة العناية بالشعر والبشرة سامنثا جريج، أن فوائد الزيوت الطبيعية للشعر، تفوق الخيال، فتدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية، من الطرق المثبتة لتقليل تساقط الشعر، وتقوية بصيلات الشعر وتعزيز الدورة الدموية وإعطاء التغذية المطلوبة لفروة الرأس.

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فوائد الزيوت الطبيعية للشعر

تستعرض خبيرة العناية بالشعر والبشرة، فوائد الزيوت الطبيعية للشعر.

زيت جوز الهند


زيت جوز الهند
زيت جوز الهند غني بالدهون المشبعة ويمكن أن يتغلغل في جذور الشعر ليوفر ترطيبًا عميقًا، كما أنه يساعد أيضًا في تقليل فقدان البروتين، ويعمل هذا الزيت على فك تشابك العقد، وعلى دعم نمو الشعر.

 

زيت اللوز
زيت اللوز يطري الشعر، وله خصائص مضادة للالتهابات. إنه خفيف الوزن ومثالي للشعر الناعم.

 

زيت الخروع
زيت الخروع هو زيت سميك ولزج، ويمكنه أن يساعد في تعزيز نمو الشعر، وكذلك تكثيف شعر الحاجبين والرموش. ومع ذلك، فإن الطبيعة اللزجة لزيت الشعر هذا تجعل من الصعب وضعه على الشعر، وشطفه.
لذلك، خففي زيت الخروع بزيت آخر واستخدميه فقط على فروة رأسك.

زيت الخروع

زيت الكركديه
 هو زيت أحمر اللون يستخرج من أزهار الكركديه. وهو أكثر فعالية لنمو الشعر، وكذلك أوراقه.
يستخدم زيت الكركديه في الهند منذ العصور القديمة لزيادة وتسريع نمو الشعر، وعلاوة على ذلك، له رائحة طيبة، يرطب الشعر ويمنع تساقطه.

 

زيت الجوجوبا
يمتلك زيت الجوجوبا خصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يضيف تغذية للشعر ويحفز نموه، يساعد كذلك في ترطيب الشعر وفروة الرأس، ويمنع تقصف الأطراف. يمكن أن يساعد زيت الجوجوبا أيضًا في علاج فروة الرأس الجافة وقشرة الرأس وحكة فروة الرأس.

 

زيت الارجان
خفيف كالريشة. يمكن استخدامه لتدليك فروة الرأس وترطيب الشعر لتصفيف الشعر الجاف والخشن. وهو يتألف من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ويساعد زيت الأرجان في الحفاظ على صحة فروة الرأس، ويمنع تكسر الشعر، ويجعل الشعر ناعمًا ولامعًا.

 

زيت اللافندر 
تؤكد دراسة أنه يمكن استخدام زيت اللافندر لنمو الشعر.
يمكن أيضًا استخدام زيت اللافندر، أو إكليل الجبل العطري لعلاج الثعلبة، أو تساقط الشعر، بشكل عام، كما يساعد في تقليل حكة فروة الرأس، ويغذي فروة الرأس، ويحفز بصيلات الشعر.

زيت الأرجان وفوائده

زيت خشب الأرز
يساعد زيت خشب الأرز على موازنة إنتاج الزيت بالشعر، وله خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ويقلل من تساقط الشعر، ويعزز نمو الشعر. إلى جانب أنه يساعد أيضًا في علاج داء الثعلبة.

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