الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لتغذية الشعر وترطيبه ولمعانه

العناية بالشعر، فيتو
العناية بالشعر، فيتو

تغذية الشعر وترطيبها يساعد فى تعزيز جمال الشعر وعلاج التساقط والتقصف والهيشان مايساعد الفتيات على الحصول على شعر مميز وأكثر جاذبية.

وتغذية الشعر تاتى من خلال المواظبة على تنظيفه وترطيبه وذلك لمده بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

 

وصفة طبيعية لتغذية الشعر وترطيبه

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية الشعر وترطيبه ولمعانه.

المكونات:-

نصف كوب جل صبار

بيضة

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها الصبار ونضيف له البيضة ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر النظيف ونمشطه ونلفه ونكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب الشعر ويقويه من جذوره ما يساعد فى علاج جميع مشكلات الشعر.
وصفة طبيعية لتغذية الشعر وترطيبه، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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مشكلات الشعر وصفة طبيعية لتغذية الشعر وترطيبه تغذية الشعر العناية بالشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

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