الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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اقتصاد

نديم إلياس: 1.06 مليار دولار صادرات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022

نديم الياس، فيتو
نديم الياس، فيتو

شاركت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات في المعرض الدولي Pacprocess 2023 كشريك إستراتيجي، الذى انطلقت فعالياته بالامس الثلاثاء حتى غد الخميس، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في إطار خطة الغرفة للتواجد في كافة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بالقطاع.

 

 

 

صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022

 

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف،  أن إجمالي صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022، سجلت 1.063 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 8% مقابل 987.8 مليون دولار خلال عام 2021، كما انه  يساهم بـ 2 مليار دولار صادرات غير مباشرة.

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 واشار إلى أن  قطاع الطباعة والتغليف يقوم بتصدير قرابة  10% من إجمالي صادرات مصر بصورة غير مباشرة باعتباره أحد العناصر الأساسية لبيع اى سلعة او منتج، كما أوضحنا سابقا أنه لايمكن بيع او تصدير اى منتج دون تغليفه.

 

 

نديم الياس:معرض  Pacprocess يعتبر فرصة جيدة جدا

 

وقال  ان معرض  Pacprocess يعتبر فرصة جيدة جدا لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض والشركات المشاركة مما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الشركات الأعضاء بغرفة الطباعة.

وأكد الياس ان غرفة صناعة الطباعة والتغليف تسعى إلي مساندة الشركات في بناء علاقات تجارية مع الشركات العارضة والتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعات التعبئة والتغليف وسط تطور هائل في آليات هذه الصناعة.


وأكد  رئيس غرفة الطباعة والتغليف، تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في معرض Pacprocess وذلك ضمن رؤية الغرفة للتواجد ضمن الفعاليات التي تساهم في زيادة نشاط قطاع الطباعة والتغليف في مصر وتطوير هذه الصناعة ومعرفة احدث التكنولوجيا الحديثة في العالم.

 

صادرات قطاعات الطباعة 

 

 ولفت إلى ان شكل المنتج وطريقة تغليفه تساهم بصورة كبيرة في تسهيل تصديره، موضحا أن الاهتمام بهذا القطاع  ينعكس إيجابيا عليه وكافة الصناعات الأخرى. 

 وقال إلياس إن القطاع يستهدف تحقيق 1.2 مليار دولار خلال 4 سنوات للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، لافتا الى أن القطاع يضم ما يقرب من “3 آلاف مصنع للتغليف- 7 آلاف مطبعة -550 مصنعًا لتصنيع منتجات الورق”.

 


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