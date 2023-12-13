الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة رافعا صورة يحيى السنوار: اتصلوا به لوقف إطلاق النار (فيديو)

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

غزة الآن، رفع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، لافتة تحمل رقم التليفون الخاص برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع  وصورته، خلال مشاركته في الجلسة الطارئة التي عقدتها الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.

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وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة

ووجه السفير الإسرائيلي خلال الجلسة حديثه للمشاركين فيها، قائلًا: إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة، اتصلوا برئيس المكتب السياسي لـ  حركة حماس  في القطاع، يحيى السنوار، وفقًا لما نشرته صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية أمس.

وجاءت تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة خلال جلسة طارئة عقدتها الأمم المتحدة، بهدف مناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.

 

وفي وقت سابق قال دانيال هاجاري، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن بلاده تعمل على استعادة 135 رهينة لدى حركة حماس في قطاع غزة، حيث نقلت القناة الإسرائيلية الـ 14، عن هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي يعمل على أكثر من صعيد، عسكري واستخباري، من أجل إعادة 135 مختطفا لدى حماس في غزة.

 

العثور على جثث لجنود جيش الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاحه في العثور على "جثتين" لجنديين احتُجزا في قطاع غزة لدى حركة حماس، حيث ذكر في بيان عسكري له، أن وحدات خاصة نجحت في القيام بعملية "خاصة" بإعادة جثتي المجندة عيدن زكريا، والرقيب زيف دادو، من غزة إلى إسرائيل.

وأوضح البيان أن نجل الجنرال جادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، قد قُتل ومعه آخرون، خلال العملية التي حاولوا من خلالها استعادة كل من هذين المحتجزين لدى "حماس"، قبل عدة أيام.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين في معارك في قطاع غزة، بينهما نجل الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، حيث قال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن نجل الوزير في مجلس الحرب من المعسكر الرسمي ورئيس هيئة الأركان السابق، غادي آيزنكوت، قُتل في معركة في غزة.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب اثنان من جنود الاحتياط، جندي ومسعف من الكتيبة 53، تشكيل باراك، بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط مقاتل من دورية ناحال بجروح خطرة. وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج في المستشفيات وإبلاغ ذويهم".

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