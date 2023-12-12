هبوط مروحية تحمل جنودا مصابين من جيش الاحتلال في مستشفى بيلنسون (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مشاهد ترصد هبوط مروحية تحمل مصابين من جيش الاحتلال في مستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي.

وكانت قد أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي مساء أمس الإثنين استقبالها 27 جنديا إسرائيليا جريحا 5 منهم في حالة حرجة في 24 ساعة.

#فيديو| هبوط مروحية تحمل مصابين من جيش الاحتلال في مستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي pic.twitter.com/ldDKtuH91i — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2023

وأعلن جيش الاحتلال، الإثنين، حصيلة محدثة لعدد جنوده المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أواخر أكتوبر الماضي.



قتلى ومصابو جيش الاحتلال في غزة

وقال جيش الاحتلال: إن 582 جنديا أصيبوا، بالإضافة إلى 104 جنود قتلوا، في الهجمات البرية على قطاع غزة.



ومن بين الجنود المصابين، 133 إصابة خطيرة، و218 متوسطة، و231 طفيفة، وذلك على حد قوله.

من ناحية اخرى أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في ضخ المياه في أنفاق حركة "حماس" في قطاع غزة.



وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "محاولة غمر الأنفاق بمياه البحر الأبيض المتوسط، لا تزال في مرحلة مبكرة".

ضخ المياه في أنفاق حركة "حماس"



وأوضح المسؤولون أن الجهود الإسرائيلية لتدمير البنية التحتية لحركة "حماس" تحت الأرض لا تزال في بدايتها، وقد تستغرق أسابيع، وبدأ ذلك في الوقت الذي أضافت فيه إسرائيل مضختين أخريين، إلى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي، وأجرت بعض الاختبارات.



ويشعر بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقلق من أن استخدام مياه البحر قد يكون غير فعال ويؤثر على إمدادات المياه العذبة في غزة، ولكن مسؤولين آخرين يعتقدون أن مثل هذا الإجراء لا يزال من الممكن أن يساعد في تدمير جزء من نظام الأنفاق.

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اغراق الانفاق بمياه البحر



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل قامت بتركيب مضخات يمكنها من خلالها إغراق نظام أنفاق حماس بمياه البحر.



وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن قيام إسرائيل بإغراق الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة، سيكون بمثابة جريمة حرب.



وقال بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "جرائم الحرب آخذة في الارتفاع، في الأيام الأخيرة، انتشرت معلومات مروعة حول خطط إسرائيل لإغراق الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة بمياه البحر".



ولفت بوليانسكي إلى أنه، وبحسب المعلومات المتاحة، قام الجيش الإسرائيلي بالفعل ببناء نظام من الأنابيب والمضخات المصممة لضخ مياه البحر، ويناقش حاليًا مع أمريكا الإمكانية العملية لمثل هذا الإغراق، هل سيكون هناك ما يكفي من المياه؟ وهل تسمح "تضاريس" الأنفاق بذلك، وغير ذلك.

