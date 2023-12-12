الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بعد تخصيص بايدن 200 مليون دولار، الكونجرس يرفض المساعدات الأمريكية الإضافية لأوكرانيا

الكونجرس، فيتو
الكونجرس، فيتو

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن أعضاء الكونجرس الأمريكي ينتظرون استراتيجية واضحة من كييف للموافقة على حزمة المساعدات التالية.

 

وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا

وقال جونسون بعد اجتماعه بفلاديمير زيلينسكي خلال مداخلة صحفية: "نحتاج إلى صياغة واضحة للاستراتيجية التي ستسمح لأوكرانيا بالانتصار، وحتى الآن كانت الإجابات غير كافية، فهي لم تزودنا بالوضوح والتفاصيل التي طلبناها مرارًا وتكرارًا".


وفي وقت سابق من اليوم، صرح، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لديها أموال تكفي "لأسبوعين" فقط لدعم أوكرانيا.


ويرفض الكونجرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على "إصلاح جذري للحدود والهجرة".


وبعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونج، برسالة إلى قادة الكونجرس، حذرت فيها من أن واشنطن ستنفد مواردها بالكامل ولن تستطيع مساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.


كما أشار البيت الأبيض، في وقت سابق، إلى أن واشنطن ترجح احتمال خسارة كييف في النزاع مع روسيا بشكل كبير، وذلك في حال انقطاع أي مساعدات إضافية من الجانب الأمريكي.

Advertisements


تخصيص 200 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.

 

وقال بايدن، خلال استقباله زيلينسكي: "وقعت على حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار ونأمل أن تصل سريعا"، وأوضح الرئيس الأمريكي "أننا نتحدث عن تخصيص المساعدة من خلال وزارة الدفاع الأمريكية، ونتوقع أن تصل بسرعة إلى كييف".


والتقى زيلينسكي يوم الثلاثاء في واشنطن بأعضاء مجلس الشيوخ وتحدث مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ثم توجه بعد ذلك إلى البيت الأبيض للقاء بايدن.


وفي السياق ذاته، تجنب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الظهور مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو التقاط صور معه خلال زيارته للكونجرس اليوم الثلاثاء.
 

فضيحة جديدة.. أمريكا ترسل مقاتلين مرتزقة في حرب إسرائيل الغاشمة.. مجموعة «فوج» الأمريكية تظهر في غزة.. جاءت من أوكرانيا لمساعدة قوات الاحتلال في جرائم الإبادة

بعد دعم أوكرانيا بـ100 مليار دولار، ماسك يطالب زيلينسكي بالكشف عن مصير معتقل أمريكي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا أوكرانيا الكونجرس الامريكي كييف البيت الأبيض الكونجرس جو بايدن

مواد متعلقة

بايدن: أنا صهيوني والتزامي بسلامة الشعب اليهودي لا يتزعزع (فيديو)

فضيحة وزير الدفاع الأمريكي، تفاصيل تهديد أعضاء الكونجرس بأقاربهم وأولادهم، وإيلون ماسك يهتم بما ينشره كارلسون

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2023

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023

تصل لحد السيول، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

حلا شيحة تعتذر عن تحريمها للفن

مصطفى الفقي يرصد أهم الملفات أمام الرئيس القادم

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

رئيس الوزراء الأسبق يكشف التحدي الأكبر للدولة بعد الانتخابات الرئاسية 2024

أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شخصين في تصادم سيارة بالمعادي.. ونجل عم مرتكب مذبحة دار السلام: والده كان شاري له سيارة وشقة

Advertisements

منوعات

المزيد

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

حفلة عيد ميلاد في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية بأسوان ( فيديو وصور)

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 12-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 12-12-2023

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخفاش في المنام وعلاقته بالسحر والخوف والقلق

مجربة ومضمونة، 29 دعاء لتأخر الحمل

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية