دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتعادل مع سوسيداد وبنفيكا يتخطى سالزبورج

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جيوزيبي ميانزا، ضمن مواجهات الجولة السادسة لحساب المجموعة لحساب المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة جاءت متوسط المستوى، وشهدت أفضلية نسبية لصالح فريق إنتر ميلان فيما يتعلق بالسيطرة والاستحواذ على الكرة، ولم لم تسنح الكثير من الفرص لصالح الفريق الإيطالي.

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على الجانب الآخر، لجأ فريق ريال سوسيداد إلى الإلتزام الدفاعي في وسط ملعبه وتضييق المساحات أمام لاعبي الإنتر، مع الإعتماد على الهجمات المرتدة والتي شكلت خطورة على مرمى الفريق الإيطالي رغم قلتها.

نتيجة مباراة بنفيكا أمام ريد بول سالزبورج

وانتهت مباراة بنفيكا البرتغالي أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في إطار المجموعة نفسها، بفوز الفريق البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

إنتر ميلان يتعادل سلبيا أمام ريال سوسيداد، فيتو

أهداف مباراة بنفيكا أمام سالزبورج

تقدم بنفيكا بالهدف الأول عن طريق نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 32، ثم عزز الفريق البرتغالي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 45 عن طريق رافا سيلفا

ونجح لوكا سوسيتس في تضييق الفارق لصالح سالزبورج في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، إلا أن بنفيكا وسع الفارق مجددا بهدف ثالث في الدقيقة 90 عن طريق أرثر كابرال.

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

بهذه النتائج السابقة حافظ ريال سوسيداد الإسباني على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12، يليه إنتر ميلان الإيطالي وصيفا بنفس الرصيد، ثم جاء فريق بنفيكا ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم ريد بول سالزبورج رابعا برصيد 4 نقاط.

ريال يفوز على يونيون برلين

دوري أبطال أوروبا، نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على يونيون برلين الألماني، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر ريال مدريد على مجريات الأمور، وكانت أولى الفرص في الدقيقة التاسعة بعدما تسلم بيلينجهام تمريرة رائعة من فاسكيز داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة وتصدى لها الحارس فريدريك رونوف.

وفي الدقيقة 11، سدد جود بيلينجهام الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 16، أرسل فران جارسيا تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها خوسيلو برأسية قوية ارتطمت في العارضة ومرت لخارج الملعب.

بعدها سيطر ريال مدريد على الكرة دون خطورة على المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز أصحاب الأرض يونيون برلين الهدف الأول عن طريق كيفين فولاند لينتهي الشوط الأول بتقدم يونيون برلين على ريال مدريد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني نجح ريال مدريد في فى العودة إلى المباراة عن طريق خوسيله الذي سجل ثنائية للميرنجي في الدقيقة 61 و72 من عمر المباراة قيل إن ينجح يونيون برلين في أدرك هدف التعادل في الدقيقة 85 عن طريق اليكس كرال ثم عاد داني سيبايوس واحرز الهدف الثالث للميرنجى لينتهى اللقاء بفوز الريال بنتيجة 3-2.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين كلًّا من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فران - ألابا - ناتشو - فاسكيز.

خط الوسط: سيبايوس - فالفيردي - مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - رودريجو.

نابولي يتقدم على سبورتنج براجا في الشوط الأول

وفي مباراة أخرى، ضمن نفس المجموعة، نجح فريق نابولي الإيطالي في تحقيق الفوز على ضيفه سبورتنج براجا بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

أحرز ثنائية فريق نابولي في شباك سبورتنج براجا في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الأخيرة من دور لمجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، كلا من سردار ساتشي بالدقيقة التاسعة، وفيكتور أوسيمين بالدقيقة 34.

ترتيب مجموعة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويحتل براجا المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويحل يونيون برلين بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.